Dal 23 al 27 agosto Cussanio in festa in onore della Madonna della Cintura

Dal 23 al 27 agosto tornano a Cussanio, frazione di Fossano, i festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura.

La festa prenderà il via alle ore 20.30 di venerdì 23 agosto con la preghiera in piazza per l’inizio della festaa e la benedizione alla frazione di Cussanio.

Sabato 24 agosto alle ore 21.30 ci sarà l’intrattenimento musicale e serata danzante con Marco e Deber Band a ingresso libero.

Domenica 25 agosto alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa solenne seguita dalla processione. Alle ore 16 pomeriggio dedicato ai più piccini con animazione, palloncini, baby dance e Nutella Party. Alle ore 17.15 andrà in scena “Il re cervo”, fiaba tragicomica di Carlo Gozzi. Alle ore 19.30 sarà possibile cenare a base di polenta, spezzatino e salsiccia in piazza. La cena sarà seguita, alle ore 21.30, dalla serata danzante con l’orchestra “Duo x Due” e, alle ore 22, dallo spettacolo di fontane luminose danzanti con proiezioni sull’acqua e laser show.

Lunedì 26 agosto alle ore 9 sarà celebrata la commemorazione dei defunti. Alle ore 15 prenderanno il via i giochi popolari, mentre alle ore 19 ci sarà la serata “Cussanio a km. 0 – Giro pizza e gelato” in collaborazione con la Pizzeria Giardino dei Tigli, la Cremeria di Cussanio e il Caseificio al Santuario. Alle ore 21.30 ci sarà la serata latino-americana caraibica con il Maestro Cano Cordova e il Gruppo Manos Arriba.

Martedì 27 agosto alle ore 21 la serata danzante sarà allietata dall’Orchestra Liscio Scacciapensieri e, alle ore 22.30 prenderà il via il tradizionale spettacolo pirotecnico musicale.

La festa si concluderà venerdì 30 agosto alle ore 20.30 con la cena di fine festeggiamenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Cremeria Cussanio, tel. 0172 691 344; agli Alimentari Nicola Sandra, tel. 0172 693 734 o al Ristorante e Pizzeria Giardino dei Tigli, tel. 0172 691 575.