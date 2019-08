Il 7 e 8 settembre torna l'appuntamento con "Un giorno a Saluzzo accadde…"

Si presenta ricco di novità il consueto appuntamento con il Gruppo Storico del Saluzzese, che, nel trentennale dalla fondazione, riproporrà sabato 7 e domenica 8 settembre la Rievocazione storica “Un giorno a Saluzzo accadde…”, allo scopo di far rivivere i fasti, la storia e le alterne vicende legate alla corte dei Marchesi di Saluzzo.

La rappresentazione si svolgerà presso il Parco di Villa Aliberti (parco Pietro Gullino), location già collaudata con ottimi risultati negli anni passati in quanto coniuga una maggiore visibilità della manifestazione e una migliore fruibilità da parte dei cittadini saluzzesi e del pubblico che ogni anno partecipa numeroso all’evento. All’interno del parco saranno allestiti gli accampamenti medievali da parte dei gruppi storici presenti e, come di consueto, la manifestazione sarà allietata da duelli di scherma storica, tornei di tiro con l’arco, momenti di giocoleria e danze medievali. Il sabato sera, a partire dalle ore 21, il Gruppo Storico del Saluzzese farà rivivere, come di consueto, una vicenda del glorioso passato della città di Saluzzo e in chiusura alla rievocazione il pubblico potrà assistere a un grandioso spettacolo di fuoco. La domenica mattina sarà possibile partecipare alla Santa Messa officiata all’interno dell’accampamento medievale e nel pomeriggio la manifestazione proseguirà con la IX edizione del torneo di tiro con l’arco storico “Fontana della Drancia”. A seguire si terrà il carosello equestre con la partecipazione di una quindicina di cavalieri in abiti storici. Per i più piccoli la domenica sarà possibile fare una passeggiata a cavallo dei pony presenti all’interno dell’accampamento.

Infine, giovedì 29 agosto, ad anticipare la manifestazione si terrà, presso il Comune di Saluzzo, l’inaugurazione della mostra fotografica in occasione del 30° anniversario del Gruppo Storico del Saluzzese. Saranno presenti foto inedite scattate nei luoghi più significativi della città e della sua storia.