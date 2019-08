San Lazzaro di Saluzzo: la festa continua

Esauriti gli appuntamenti del weekend, prosegue il programma dei festeggiamenti a San Lazzaro di Saluzzo. Lunedì 19 agosto, dopo la Santa Messa in suffragio dei defunti, alle ore 9, si continua alle 14 con la gara a petanque a coppie sorteggiate, mentre alle 17.30 sono in programma i giochi popolari, per chiudere la giornata alle 20 con la cena e, alle 21.30, la serata danzante con l’orchestra “Aurelio Seimandi”.

Mercoledì 21, alle 20.30, gara a tresette.

Venerdì 23, sempre alle 20.30, gara alle bocce a baraonda 6° memorial “Gli amici di Franco”, ricordando insieme gli amici bocciofili che non sono più con noi.

Venerdì 30, ancora alle 20.30, gara alle bocce a baraonda 1° memorial “Mario Raposo”.