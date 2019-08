Tanti appuntamenti per questa domenica di agosto in tutta la Granda

Fiere, enogastronomia, sagre, eventi culturali, concerti e manifestazioni varie



A Cortemilia proseguirà fino al 25 agosto la Fiera Regionale dedicata al prodotto principe del territorio, la Nocciola Piemonte IGP. Molte le novità, nel denso programma spalmato nell’arco di dodici con numerosi momenti culturali tra aperitivi letterari e mostre di vario genere, le sorprese non mancheranno. Nell’arco dell’intera manifestazione saranno aperti stand enogastronomici, sia nel centro storico, sia presso il convento di San Francesco.



Oggi, domenica 18 agosto, a partire dalle nove del mattino e per tutta la giornata, nel Borgo di San Pantaleo si terrà il Mercatino “dla roba veja e antica” per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo. Nello stesso tempo, nel Borgo di San Michele prenderà il via “Profumi di Nocciola”, 21a Fiera Regionale del dolce alla Nocciola IGP, dei vini e dei prodotti tipici di Langa.



In entrambi i Borghi saranno allestiti divertimenti per i bambini.

Alle 10, nel convento di San Francesco, si tiene un convegno sulla nocciola e, a seguire, apertura dello stand gastronomico.



Alle 16, tra i Borghi di San Michele e San Pantaleo, si svolgerà la sfilata di Nizurere e Nizurin con il tradizionale lancio delle nocciole più buone del mondo, con la partecipazione la Confraternita della Nocciola, la Mascotte Nocciola, la banda musicale, le majorettes e le auto d’epoca.



Alle 19.30, nel chiostro del convento di San Francesco aprirà lo stand gastronomico e, a seguire, concerto della cover band ACDI, con un tributo agli AC/DC.

Info: www.comune.cortemilia.cn.it



La Proloco di Camerana ha organizzato per questo fine settimana la manifestazione “Ribote e galüparie” nel borgo di Villa. Si concluderanno oggi le due giornate per promuovere buone pratiche, l'eco-sostenibilità e per re-imparare a vivere nel rispetto dell'ambiente.



Questa domenica, dalle ore 14,00, inizierà la camminata inaugurale del percorso “Di albero in albero. Passeggiata nell'arte”. Il cammino, un anello di 8 km fra prati, boschi, alberi e borgate, parte e ritorna dal borgo di Villa. La partecipazione è gratuita, richiesta l'iscrizione, tel. 3475484487. Dalle ore 16,00 “Balussade 'dna vota” in un'aia del borgo con Prezzemolo.



A sera, dalle ore 20,00, ancora le buone “galüparie” di Langa.



Alle 21.30 “Musica e bon imür” con canti e musiche de La cricca dij mes-ciá. Ingresso libero.



Nel corso della festa si potrà passeggiare per il borgo tra le bancarelle.

Info: https://www.facebook.com/pg/proloco.camerana



A Levice oggi sarà celebrata la festa della Madonna di Fatima con una raviolata sotto le stelle, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con gli Alpini, il Comune e la Protezione civile. I festeggiamenti cominceranno, alle 17.30, con la celebrazione della Messa e la processione in località Ponte Levice. La manifestazione proseguirà con la cena, alle 20, nella casa degli Alpini. Si potranno gustare: antipasti, agnolotti, formaggi e dolci, con musica e balli. Info e prenotazioni per la cena (20 euro) al 338-70.94.823. https://www.facebook.com/proloco.levice



Anche quest’anno Torre Bormida festeggerà il Ferragosto con varie iniziative. Oggi, domenica 18, dalle 9, ci sarà il raduno di trattori nella piazza davanti alla piscina con giro turistico in alta Langa, aperitivo a Ponte Levice e pic-nic dalla sorgente solforosa. Gli eventi si svolgeranno tra il salone polivalente, la piscina comunale e la piazza dedicata a Michele Ferrero. Durante i festeggiamenti, nel giardino di Federico, vicino alla piscina, ci sarà un laboratorio di ceramica per bambini e nella chiesa sconsacrata sarà allestita l’esposizione di ceramiche di Alessandro Mendini.

Info: https://www.facebook.com/TorreBormida



A Govone, presso il Castello Reale, è iniziata ieri la 6° sagra della lumaca e proseguirà fino al 24 agosto. Questa domenica dalle 9.00 ci sarà il raduno delle 500 sotto il Castello e alle 10.00 consegna del premio “Amico di Govone”. Alle 17.00 sfilata canina, alle 20.00 si aprirà lo stand gastronomico e alle 21.00 si ballerà con l’orchestra Pietro Galassi. Tutte le sere sarà attivo il servizio bar. Info: https://www.facebook.com/prolocogovone/



Inizia questo fine settimana a Farigliano la Festa del Bon vin, manifestazione di promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola locale. Il programma dell’evento prevede il “Salotto del Vino” con degustazione dei vini dei produttori fariglianesi, la possibilità di degustare tutti i giorni i prodotti locali e ballare presso il padiglione della Pro-Loco o divertirsi al grande luna-park. Tanti gli appuntamenti per questa edizione; da ieri è aperto il banco di beneficienza e oggi ci sarà “Fariglian Arte”, evento dedicato a laboratori ed esposizioni di pittori, scultori e artisti vari. Alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Alex e la Band. Anche questa sera sarà possibile cenare presso la tensostruttura con la tradizionale cucina fariglianese con tanto buon vino. La festa proseguirà fino a domenica 25 agosto. Info e programma: https://www.facebook.com/prolocofarigliano



Questa domenica a Pocapaglia inizieranno i festeggiamenti patronali di San Giusto e verrà ospitato il 7° raduno vespistico della zona organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Vespa Club “La Zizzola” di Bra. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della mitica due ruote marchiata Piaggio, che sono attesi a bordo di mezzi di tutti i colori e di ogni epoca, da quelli storici degli anni Cinquanta fino ai più moderni, passando per gli anni Settanta e Ottanta. La manifestazione prenderà il via alle ore 8.30 in piazza Principessa Maria Pia con l’iscrizione ed il welcome coffee, poi la partenza per un raid turistico nelle bellezze naturali ed artistiche del territorio. Il rientro a Pocapaglia della carovana è previsto alle ore 12 per la sfilata nel centro storico ed un ricco aperitivo e poi la festa proseguirà con il pranzo.

Nel pomeriggio dalle 16.00 inizierà il Palio dei Borghi, alle 20.00 “Sina di Burgh” e la serata si concluderà con intrattenimento musicale a sorpresa. I festeggiamenti proseguiranno fino al 24 agosto con serate gastronomiche e musica.

Info: https://www.facebook.com/PocapagliaProLoco/



A Roreto di Cherasco è già iniziata il 15 agosto e proseguirà fino ad oggi la patronale dell'Assunta. Questa sera, alle 20, cena a buffet, poi musica anni Settanta, Ottanta, Novanta con i Panama. A far da contorno alla festa è stato allestito il grandioso Luna Park. La serata danzante è ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni cene: 333 4916295, 338 3225559, 340 8171599.



A Savigliano è iniziata ieri la Festa patronale del Santuario della Sanità; questa domenica alle 10.30 ci sarà la Mangiacorta Sanità “Doi pass e doi bocon a la Sanità”, alle 16.00 spettacolo circense a cura dell’Associazione Fuma che ‘nduma, alle 17.00 giochi da tavolo a cura dell’Associazione Espansione Ludica. Dalle 18.00 è previsto l’aperitivo sotto il viale e alle 21.00 balli occitani con il Gruppo Reires. La festa proseguirà fino al 21 agosto e da oggi fino al 21 agosto, dalle ore 18.30 pizza self-service e piatti a sorpresa, servizio bar, luna park e banco beneficienza.

Info: 0172.21763-21702 - 347.0058197, ornellaluciano@libero.it e https://www.visitsavigliano.it/newseventi/manifestazioni/



In questo fine settimana si sta svolgendo la festa patronale anche a Murello; questa mattina, ci sarà la processione, dalla parrocchia al santuario, e la messa solenne in santuario. Nato come pilone votivo nel 1700 dopo l’apparizione della Vergine intervenuta per fermare un’epidemia di colera, il luogo di culto venne presto trasformato prima in cappella e poi in santuario. Dopo il pomeriggio dedicato ai bambini, in serata è previsto l’appuntamento con la bellezza con la sfilata di moda. A seguire, musica giovane con dj Johnny Manfredi. La Proloco ha anche organizzato serate gastronomiche con grigliate di carne, patatine e birra. Presente anche il Luna Park. I festeggiamenti si concluderanno martedì 20 agosto.

Info: https://www.facebook.com/ProLocoMurello



Proseguono questo fine settimana i festeggiamenti in onore di San Magno Martire in frazione Gerbo a Fossano. Questa mattina, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa Solenne in onore di San Magno, seguita dall’aperitivo offerto dalla Pro Loco. A partire dalle ore 20 ci saranno pizze, hamburger, salsiccia e patatine no stop, seguiti, alle ore 22 dal Led Party di Radio NumberOne con Dj Marco Skarica e la voce di Marco Marzi. Info e prenotazioni è possibile contattare Cristian (349/3542937); Sergio (339/8005172) o Elio (349/7567080).

Info: https://www.facebook.com/prolocogerbofossano/



A Saluzzo è in programma fino ad oggi, “Porte aperte a Ferragosto”, l’iniziativa del Comune che prevede l’ingresso con tariffa ridotta in tutti i musei civici della città, nel periodo di vacanza per eccellenza.



Questa sera ci sarà la visita guidata in notturna nel centro storico di Saluzzo con accesso esclusivo alla terrazza panoramica della Castiglia e conclusione del percorso nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni. Costo: 5 euro a persona, gratuite per gli under 12 anni.



Orario e ritrovo: questa sera alle ore 21.30, presso la biglietteria della Castiglia.

Per orari di apertura e servizi per i visitatori nel periodo di Ferragosto consultare: Ufficio Turistico IAT, Piazza Risorgimento 1 - 12037 Saluzzo, numero verde 800392789, mail: saluzzo@coopculture.it e https://www.coopculture.it e https://comune.saluzzo.cn.it



A Pian Munè di Paesana, anche per oggi sono stati organizzati eventi per grandi e bambini.



Oggi, domenica 18 agosto, in collaborazione con l'azienda agricola biologica VolAvia di Revello, sarà la volta di “Lo sai come fanno il miele le api?”, un interessante laboratorio didattico per bambini che inizierà alle ore 14 presso il rifugio a valle; la partecipazione è completamente gratuita.

Nel mese di agosto i rifugi e la seggiovia sono aperti tutti i giorni, mentre a disposizione ci sono un’area tende gratuita ed un Defender per il trasporto al rifugio a monte, per le cene in quota.



Per info e prenotazioni: 328.6925406, www.pianmune.it



A Ostana si conclude questa domenica la Festa di San Nicolao Bernardi, occasione per visitare il grazioso borgo della Valle Po; questa mattina sono previste le funzioni religiose e l’aperitivo offerto dalla Proloco. Info: https://www.facebook.com/prolocostana/



A Barge, oggi, domenica 18 agosto, ci sarà “Sulle orme dei Trappisti”, camminata non competitiva con ritrovo alle ore 9 in piazza S. Rocco e partenza alle 9,30 per i sentieri percorsi dai trappisti nel lontano 1794 per prendere possesso della Trappa di Mombracco. Durante il percorso verranno effettuate delle deviazioni per visite guidate nei siti storici. Verso le 12,30 arrivo sul piazzale della Trappa con possibilità di pranzo al sacco o alla trattoria con menù convenzionato di euro 15 (prenotazioni al 345-7853894). Ore 15 incontro dal titolo “Cambiamenti climatici e biodiversità” con la responsabile nazionale Legambiente Vanda Bonardo e l’apicultrice Alice Orlando. Segue alle 17 nella chiesa della Trappa la lettura delle lettere dei trappisti intervallate da brani musicali interpretati da Eleonora Conforti e Mauro Marconetto. Info: 328-0584013 (Legambiente) e https://www.facebook.com/legambientebarge/



A Pagno si concluderà oggi la Festa di San Rocco presso la cappella di Pagno ed il vicino piazzale, organizzata dall’associazione Amici del Borgo San Rocco. Alle 15 è prevista la gara a petanque seguita alle 16 dai tradizionali giochi e divertimenti per i bambini mentre alla sera, dalle 20,30, è in programma la gara a scala 40 che chiude il programma della festa. In questi giorni di festa è in funzione il servizio bar, con panini e patatine.

Info: https://www.facebook.com/prolocopagno



Oggi, domenica 18 agosto alle 17,30, il Comune di Sambuco e la Compagnia Il Melarancio accoglieranno turisti e residenti sotto il monte Bersaio con un appuntamento della rassegna di teatro e musica con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano in questa località per raccontare storie e divertire grandi e piccoli.

Tutto è possibile quando i Nanirossi arrivano, capaci di rompere la barriera tra artista e pubblico. Per tutta la durata dello spettacolo gli spettatori saranno rapiti dalle evoluzioni tecniche e dalla comicità di Rodrigo e Josephina che sapranno coinvolgere il pubblico con semplicità e delicatezza e stupire con evoluzioni acrobatiche. Nanirossi Show regala emozioni e risate a chiunque si lasci trasportare nel fantastico mondo di due piccoli-grandi artisti.

Per tutti, ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rappresentato in luogo chiuso.

Info: www.comune.sambuco.cn.it



A Casteldelfino arriva la Sagra del Miele e delle erbe curative che proseguirà fino al 25 agosto; da ieri è aperto il Padiglione Miele presso le Casermette di Casteldelfino con le varietà di miele più delicate o più gustose.

Il miele di montagna e le piante officinali coltivate nella vallata danno garanzia di prodotti naturali lontani dalle problematiche dell'agricoltura intensiva e garantiscono agli apicultori buoni redditi.

Durante la Fiera espositiva saranno presenti gli espositori tipici; oggi, domenica 18, oltre alla fiera ci saranno le bancarelle del tradizionale mercatino e la giornata sarà movimentata dalla Desperados Band itinerante fra le vie del paese. Info: pagina FB Vivo Casteldelfino.



La Proloco di Lemma a Rossana ha elaborato un ricco programma per la festa patronale di San Rocco. Questo pomeriggio dalle 15.30 intrattenimenti per bambini e i balli occitani dei “Poure Diau” allieteranno la festa che, alle 17 vedrà la celebrazione Solenne della Santa Messa e della tradizionale Processione. Alle 19 una straordinaria paella di pesce allietata dalla buona musica dell’orchestra “Le Bolle Blu”. Info: https://www.facebook.com/prolocolemma2019/



A Villar San Costanzo prosegue oggi l’evento “Il ritorno dei Longobardi”; dalle ore 10 ad ogni ora le visite guidate nel castrum, negli accampamenti e nella ricostruzione della necropoli longobarda. Dalle ore 15 alle 16: laboratori didattici e minicorsi per bambini e ragazzi di tiro con l’arco e scherma. Alle ore 16: “La battaglia” difesa, assedio e conquista del Castrum. Alle 17 è previsto lo spettacolo dedicato ai giovanissimi, saranno loro i protagonisti di uno spettacolare assalto al Castelliere. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione la taverna longobarda con la possibilità di gustare piatti tradizionali altomedioevali e ottima birra artigianale.

Info: cell. 3386797814 e http://www.parcocannetum.it/



A Monterosso Grana questa domenica ci sarà il Bodi Fest 2019 con la consueta mostra mercato, dal mattino a sera, dei soci del Consorzio del Bodi (patata Piatlina e patata Ciarda) e con la partecipazione di altri produttori di cose buone locali che proporranno focacce alla patata Piatlina, pane al grano locale, miele tipico, verdure di qualità, aglio di Caraglio, zafferano di Caraglio e Valle Grana, formaggio Castelmagno della Cooperativa Produttori e la nuova composta di Batate (patata dolce americana coltivata localmente). Nel pomeriggio si svolgerà un coinvolgente concerto Gran Bal Dub (la musica occitana incontra l’elettronica) con i mitici: Sergio Berardo leader dei Lou Dalfin e Madaski, cofondatore degli Africa Unite.



Il concerto sostiene il delicato ed impegnativo progetto dell’associazione Il Fiore della Vita OdV (www.ilfioredellavitaonlus.it) che, senza scopo lucrativo, si occupa con tanta responsabilità del benessere dei piccoli pazienti afferenti al reparto di Pediatria –Neonatotologia – Oncoematologia dell’Ospedale di Savigliano con molte iniziative e proposte. Dalle attività ludiche e ricreative all’assistenza e sostegno ai genitori, dalla informazione alle utili collaborazioni, dalla promozione all’aiuto alla struttura con l’acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e molto altro ancora.



Durante la manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica naturalistica del dr. Renato Lombardo e le opere floreali di Elena Rosso di Monterosso Grana. I ristoratori di Monterosso Grana proporranno un ghiotto menù convenzionato a 15 euro che comprenderà 2 antipasti tipici a base di patate locali, gnocchi al prelibato formaggio Castelmagno (o con condimento diverso), dolce tipico. Info: www.piatlinaeciarda.com tel. +39 348 6729 419



Nella frazione Vallera di Caraglio si festeggia il santo patrono. Oggi, domenica 18, terzo Raduno di auto d’epoca con pranzo sotto il capannone. In serata cena con ravioli, grigliata e patatine, esibizione di liscio con la scuola di ballo di Bernezzo e musica con “Maurizio e la band”. Tutte le sere degustazione della torta della Vallera. I festeggiamenti proseguiranno fino al 22 agosto. Info: https://www.facebook.com/ProLocolaVallera/



La festa patronale a San Bernardo Cervasca proseguirà fino a lunedì 19 agosto. Oggi la festa entrerà nel vivo con appuntamenti lungo tutto il giorno e una lunga serata di intrattenimento. Nel pomeriggio dalle 14 si svolgeranno i tradizionali giochi popolari. L’appuntamento serale sarà con la grande raviolata e la porchetta. La serata continuerà con lo spettacolo pirotecnico con sottofondo musicale di dj Dario Viale e a seguire lo spettacolo con la Abcd Band.



Fino a martedì 20 agosto, a Roata Chiusani di Centallo tornerà in piazza dei Caduti la festa patronale di San Bernardo.



Questa domenica dalle 9.30 in poi, in via Caterina Benso, raduno dei “Motori d’epoca”, con auto, moto e trattori vintage e la sfilata delle Auto d’Epoca per le vie della frazione. Nel pomeriggio dalle 16.00 sono previsti stand di animazione per bambini. Alle 17.00 tornerà sul palco del cabaret il “Canta Roata”, rassegna musicale non competitiva che vedrà protagonisti vari talenti musicali del circondario. All’ora di cena torneranno gli aperitivi e la pizza, mentre dalle 21.00 si ballerà con il gruppo occitano dei “Lou Pitakatass”. Info e programma completo: www.roata.it



Si concluderà nel fine settimana a Boves il "Festival Internazionale Vie di Jazz". Le strade del centro storico, il palco naturale sul sagrato della chiesa in piazza dell’Olmo, Villa Berrini e la Confraternita di Santa Croce saranno la cornice di questo appuntamento, con un programma sempre intenso e di altissimo livello.



Oggi, in Confraternita di Santa Croce, alle 16.30 ci sarà l’attesissimo l’appuntamento "Oltre il cielo – Mia Martini, la vita, le canzoni", protagonista grande talento locale, mellanese, la voce di Silvia Elena Violino. A Villa Berrini, alle 18.00, sono previsti i «Night Deramers». Il gran finale è Piazza dell’Olmo, alle 21, con ingresso a 10 euro (unico a pagamento, gratis sin ad otto anni), prenotazione telefonica al 339.4971686 (anche per informazioni), con Drums Limited, di Luca Santaniello, Greg Hutchinson, drums, Emanuele Cisi, tenor sax, Ameen Saleem, bass, Roberto Terenzi, piano.

In caso di maltempo i concerti saranno spostati al Palazzetto dello Sport Carlo Giraudo di frazione Madonna dei Boschi. Info: http://www.bovesonline.it/



Fino al 19 agosto Mondovì sarà capitale dell’artigianato artistico, con cinque giornate di esposizione, mostre nella mostra, eventi, concerti, laboratori e spettacoli.

Le vie del centro storico del quartiere di Piazza, facilmente raggiungibili grazie alla funicolare, saranno prese d’assalto dai visitatori, alla scoperta delle rare bellezze immaginate, ‘forgiate’, create e proposte dagli artisti ed artigiani selezionati dall’organizzazione, in arrivo nel Monregalese da tutta Italia.



Tanti gli intrattenimenti musicali in piazza Maggiore; oggi, domenica 18 agosto, è in programma l’esibizione del cantautore “Postino”, all’anagrafe Samuele Torrigiani. Sempre nella giornata di oggi, grande attesa per il 7° Campionato Italiano di Bocce Quadre a cura del Comitato Organizzatore Campionato Italiano di Bocce Quadre; alle 23.15 è prevista la premiazione sul palco al termine del concerto. Da non dimenticare gli innumerevoli spettacoli che si susseguiranno nelle varie giornate nei giardini del Belvedere: dalla Milonga alla musica pop in chiave classica agli intrattenimenti per bambini. Info: www.artigianatomondovi.it



Magnificat, l'iniziativa che dal 2015 a oggi ha consentito a oltre 75.000 visitatori di salire sulla cupola ellittica del Santuario di Vicoforte, organizza anche per oggi, domenica 18 agosto, due pullman con partenza dalle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio, per trascorrere un'intera giornata nel Monregalese. Il programma prevede per la mattina la salita e la visita guidata alla cupola del Santuario di Vicoforte: elmetto e imbrago di sicurezza per una emozionante "scalata nell'arte" a 60 metri di altezza, accompagnata da una colazione.

Nel pomeriggio, trasferimento da Vicoforte a Mondovì per la 51^ edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico.

Oggi partenze da Limone Piemonte, Vernante e Chiusa di Pesio.

Iscrizioni presso: Ufficio turistico IAT di Entracque, Ufficio turistico IAT di Valdieri, Biblioteca di Boves, Ufficio turistico IAT di Limone P.te, Biblioteca di Limone Piemonte, Proloco di Vernante, Ufficio turistico di Chiusa di Pesio, Biblioteca di Chiusa di Pesio. Info: 331/8490075.



L’incantato borgo di Valcasotto si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti in compagnia dell’associazione “Amici di Valcasotto”. Oggi, domenica 18 agosto, si terrà quello che per il Borgo è l’evento più importante dell’anno, la festa patronale in onore di San Ludovico Re. A partire dalle 12.30 sarà invece possibile degustare la celeberrima polenta saracena accompagnata dall’immancabile sugo di porri o di salsiccia e dai prodotti tipici locali. Nel pomeriggio il grande ritorno della musica e dell’allegria della “Ginkgo Biloba Band” faranno da contorno al “San Lis Party” delle ore 17; una ricca merenda a base di pane e Nutella e freschi cocktail.

Info: https://www.facebook.com/amicidivalcasotto/



A Bagnasco oggi ci sarà la manifestazione “Bagnasco a colori”: dalle 10.00 per tutto il giorno la via principale del paese sarà animata da artisti, pittori, musicisti, mercatini e tanto altro la festa più colorata dell'estate. Alle 18.00 si potrà assistere all'esibizione del famoso “Bal do Sabre” e dalle 19.30 si potrà gustare la polenta saracena e la grigliata; a seguire si potrà ballare il liscio.

https://www.facebook.com/pg/bagnascoacolori/posts/