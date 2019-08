Vocalmente: a Fossano, tutto pronto per la sesta edizione

Tutto è pronto, nella città di Fossano, per Vocalmente, il festival che parte dalla passione per la tradizione corale piemontese per approdare alla musica a cappella contemporanea di respiro internazionale. Per quattro giorni, dal 22 al 25 agosto 2019, Fossano unisce la scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemontesi e a una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. L'evento è nato da Fondazione Fossano Musica - organizzazione diretta da Gianpiero Brignone, che opera nell’ambito della formazione in campo musicale a livello nazionale e internazionale - in collaborazione con il Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

L’appuntamento, giunto alla sesta edizione, è ormai conosciuto sulla scena mondiale tanto da essere stato citato dalla prestigiosa Recorded A Cappella Review Board tra i 10 festival da non perdere nel 2019! Il gruppo di lavoro di Vocalmente, sotto la direzione artistica di Erik Bosio ed Edoardo Parodi dei Cluster, gruppo simbolo della nuova scena a cappella contemporanea italiana, ha ideato anche per quest’anno un programma che prevede una doppia anima: da una parte i concerti e le esibizioni e dall’altra lo spazio dedicato alla didattica, fiore all’occhiello del festival già nelle prime edizioni. Quattro le serate e i concerti dedicati ai big. Gli spettacoli si terranno in piazza XXVII Marzo 1861, in pieno centro storico a Fossano (e in caso di maltempo al teatro I Portici). Un programma di rara qualità che conferma la città, anche per il 2019, capitale italiana della musica a cappella.

I FORK dalla Finlandia saranno protagonisti giovedì 22 agosto; opening act: Cluster. Quindi sarà la volta di ONAIR, dalla Germania, venerdì 23; opening act: Up in the Air. L'indomani, sabato 24, spazio a RAJATON, ancora dalla Finlandia; opening act: VoXes. A chiudere il programma, domenica 25 agosto, gli australiani THE IDEA OF NORTH; opening act: Vocalmente Academy (con la partecipazione dei Rebel Bit).

Accanto ai grandi concerti, anche i Vocalmente daily shows che vedranno alternarsi 4 gruppi sul palco di piazza XXVII Marzo 1861 nelle giornate di venerdì e sabato, due gruppi ogni pomeriggio. Gli stessi saranno tutti on stage nel pomeriggio della domenica. Ecco i loro nomi: Libero Coro Bonamici, FeelArmonia, Random Vocal group e Orchestra vocale numeri primi. Sarà il pubblico a decidere il migliore tra i gruppi, votandolo direttamente in quei giorni.

Parte importante dell’evento è inoltre dedicata all’aspetto formativo, che in questi anni ha portato gruppi e cantanti da tutta Italia e da tutta Europa a Fossano per approfittare della possibilità degli stage con importanti artisti e insegnanti. Così sarà anche per questa edizione con la Vocalmente Academy che prevede i Vocalmente Talks, incontri con gli artisti che si raccontano e raccontano il loro rapporto con la musica, le masterclass pomeridiane e Vocalmentor, uno stage intensivo destinato a 6 gruppi musicali che verranno selezionati e avranno la possibilità di fare una full immersion con i migliori insegnanti, e registrare un brano presso il Vocalmentor studio.

Per altre informazioni sul festival e sulle attività didattiche consultare il sito www.vocalmente.net, la pagina Facebook, i profili Twitter e Instagram e il canale You Tube.