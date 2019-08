Incidente stradale a Garessio: due feriti lievi

Ancora un incidente stradale in Granda, ieri sera intorno alle 19.30, all'ingresso di Garessio, fortunatamente senza gravi conseguenze. La dinamica del sinistro, che ha portato un'autovettura a uscire di strada autonomamente, resta da chiarire: sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.

Due le persone a bordo, lievemente ferite, trasportate all'ospedale di Mondovì. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Garessio, i Carabinieri di Bagnasco, due ambulanze del 118 da Garessio e Ceva.