Estate, tempo di vacanze: ma dopo il viaggio tutto finisce lì o qualcuno pensa ancora al turista?

E dopo il viaggio tutto finisce lì? Non in un’agenzia che si rispetti, punto di appoggio cui rivolgersi in casi di pesanti ritardi del mezzo di trasporto, di danneggiamento o sparizione dei bagagli, di una vacanza decisamente al di sotto delle attese di quella acquistata.

Deve esistere per forza un post viaggio, che personale specializzato sia in grado sempre di gestire al meglio, sotto forma di richiesta di rimborsi (dovuti qualora il ritardo superi un determinato numero di ore), anche quando si tratta di occuparsi dei danni arrecati alle valigie (talora smarrite o rubate) o da vacanze rivelatesi assai diverse di quelle presentate

Ecco l’importanza di affidarsi sempre ad un’Agenzia, che non dev’essere per forza la Polaris Viaggi, nonostante sia dagli Uffici di Bagnolo Piemonte e Revello che il titolare della stessa, lancia l’appello: “evitate le vacanze fai da te, andate in un’Agenzia Viaggi di cui vi fidate”.

Un consiglio a parer nostro da seguire, perché a volte le sorprese arrivano alla fine, nel post-viaggio, quando si è ormai convinti che tutto – o quasi – sia andato per il meglio.

