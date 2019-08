Dopo le ondate di caldo, torna l'instabilità: in arrivo una settimana di rovesci e temporali

Anche se al suolo sarà presente una blanda area di alta pressione, in quota le correnti occidentali a componente più ciclonica favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto al pomeriggio per tutta la settimana, anche se per la maggior parte relegata alle zone più settentrionali e quelle alpine. Temperature che rimarranno in linea col periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi lunedì 19 a domenica 25 agosto

In generale le condizioni del cielo saranno all’insegna della variabilità sulle Alpi e poca nuvolosità sulle zone di pianure e sulle coste. Saranno possibili piogge e temporali specialmente al pomeriggio sui settori più settentrionali, Valle d’Aosta e zone alpine in generale, con sconfinamenti in pianura in particolare nella giornata di martedì 20 tra torinese e novarese.

Riduzione dei fenomeni a partire da mercoledì. Temperature in generale nella norma del periodo con massime comprese tra 27 e 32 °C, minime tra 16 e 20 °C.

Ventilazione in generale debole o a regime di brezza, e prevalentemente di direzione settentrionale. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Previsioni locali:

