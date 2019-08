Albisola, tutte le iniziative dal 20 al 26 agosto

Tutti gli eventi nel comune di Albisola dal 20 al 31 agosto.

Da martedì 13 a sabato 31 agosto, complesso del Santuario della Pace, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Come eravamo Raccolta fotografica e oggettistica delle memorie di Albisola nel passato, all’interno della suggestiva cornice del Santuario della Pace, a cura dell’Associazione Comami Musica, in occasione della rassegna Albisola Arte e Musica.

Martedì 20 agosto, ritrovo Passeggiata E. Montale presso lo stabilimento balneare Ultima Spiaggia, ore 9.00 #inspiaggiasenzafiltri Campagna di sensibilizzazione e raccolta di mozziconi di sigaretta abbandonati sull'arenile a cura del Progetto Siproimi del Comune di Albisola Superiore e con il patrocinio di Assonautica Savona. Tutti i volontari presenti, muniti di bottiglie di plastica vuote e guanti, raccoglieranno i mozziconi di sigaretta abbandonati sull'arenile. Al termine della raccolta, le bottiglie verranno conservate per l'organizzazione di un’iniziativa di educazione ambientale in collaborazione con le scuole. Altri appuntamenti: martedì 27 agosto, martedì 3, 10 e 17 settembre.

Martedì 20 agosto, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 19.00. Yoga sulla Spiaggia. A cura del Dipartimento di Tecniche e Scienze Olistiche.

Venerdì 23 agosto, via Colombo (centro storico di Albisola Capo), dalle ore 20.00. Viaggiando. Auto, foto, moda, danza, nel centro storico di Albisola Capo.

Venerdì 23 agosto, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15. Concerto Never too late.

Domenica 25 agosto, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15. Tributo alle donne del rock. Concerto dei Sherocks.

Lunedì 26 agosto, ritrovo spiaggia libera c/o Chiosco Angolo Azzurro, ore 10.00. Snorkeling. Attività a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, alla scoperta dei fondali. L’uscita, condotta da accompagnatori esperti in biologia marina, viene preceduta da un momento introduttivo sull’importanza della vita nell’acqua, della qualità dell’ambiente e delle best practice portate avanti dagli Enti sul tema. Al termine i partecipanti vengono nuovamente riuniti sulla spiaggia in un momento conviviale, per commentare e illustrare quanto osservato, formulare commenti e suggerimenti. Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213