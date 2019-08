Battifollo Trail, grande attesa per l'edizione "zero" della corsa non competitiva

Manca davvero poco, ormai, alla "edizione zero" della Battifollo Trail, la gara non competitiva innestata nel panorama collinare del monregalese.

L'evento si terrà domenica 24 agosto a partire dalle ore 16. Per gli atleti è previsto un percorso di 15 chilometri con 1200 metri di dislivello totale da percorrere e due punti di ristoro.

Tutto il ricavato verrà devoluto nel progetto solidale "Find the cure" per la costruzione di un pozzo in Africa.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno dell'evento, o fino al raggiungimento di 150 atleti: per ogni informazione ulteriore, e per procedere all'iscrizione stessa, sarà sufficiente visitare il sito internet dell'evento o scrivere all'indirizzo realbattifollower@libero.it.