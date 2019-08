Cuneo: a Palazzo Samone i "Percorsi Materici" di Fabiobram

Il Palazzo Samone di Cuneo ospiterà dal 23 agosto al 1 settembre la mostra personale di Fabio Brambilla, in arte “Fabiobram”, dal titolo “Percorsi Materici”. L’esposizione ha il patrocinio del Comune di Cuneo.

Nelle sale del Palazzo, che è sede degli uffici del Settore Cultura del Comune, saranno presentate al pubblico opere realizzate recentemente dall’artista e che appartengono al ciclo delle sue sperimentazioni materiche.

La poetica della materia è una costante in tutto il percorso artistico di Fabio Brambilla. La sua pittura astratta, informale, si arricchisce di nuovi elementi corporei. Entrano in scena presenze concrete e tangibili: stoffa, colla, resine, sassi, legno. Le molteplici variabili messe in campo si trasfigurano in un gioco sapiente tra colori, tra colore e materia, tra materia e volume. L’impatto visivo diviene multisensoriale e l’opera interagisce comunicando la sua fisicità ed espandendosi nello spazio. Gli spessi strati di colore, accanto alle inclusioni dei nuovi elementi, assumono un effetto scultoreo da cui si sprigionano le forze evocative della materia in una grande tensione vitale. Piani, volumi, profondità, forma, colore, luce si amalgamano e si bilanciano in un equilibrio compositivo del tutto armonico. Un ritmo sobrio cadenza l’energia che si sprigiona da questo incontro tra il reale tangibile ed una propria concezione poetica, tra un’analisi cruda e una intima e personale intuizione, in una potente allegoria del grande enigma dell’esistenza.

Maria Teresa Majoli Fabio Brambilla aka “Fabiobram”, è nato nel 1960 a Monza, dove lavora come libero professionista. Si è appassionato al mondo artistico fin da ragazzo e si è avvicinato alla pittura come autodidatta, intraprendendo un percorso di ricerca e di sperimentazione che lo ha portato ad esporre in tutto il territorio nazionale. Ha partecipato a svariate mostre, rassegne, fiere e concorsi, ottenendo sempre interessanti critiche e apprezzamenti.