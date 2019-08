Cuneo: grande attesa per il ritorno del World Fest Fest

Il festival, dedicato a cortometraggi sul tema delle "Feste" che si svolgono nel mondo, è giunto quest'anno alla sua 11^ edizione. Sono pervenuti da tutto il mondo oltre 150 filmati relativi alle due sezioni, quella di Fest.Doc e Fest.Fiction previste dal regolamento.

La giuria, presieduta dal Presidente della Fondazione, avv. Antonio Sartoris, ha selezionato filmati provenienti da Italia, Spagna, Gran Bretagna e Cina.

I video selezionati saranno proiettati domenica 1° settembre alle ore 18,30 nella Sala dell’Alderina di G.F. Ghedini di Villa Torre Acceglio - Via Torre Acceglio n. 59 - Madonna delle Grazie.

Al termine dello spettacolo che si prevede per le ore 20 si procederà alla proclamazione e premiazione dei vincitori dell'edizione 2019. La proiezione sarà preceduta a partire dalle ore 17 da una vera FESTA FOLK con merenda sinoira al sacco, e concerto del gruppo Lou Tapage, musiche che consentiranno balli tradizionali nell'ampio giardino di Villa Torre Acceglio.

Come ormai da tempo, anche quest'anno tutti i video pervenuti al Fest Fest entreranno a far parte dell'Archivio Audiovisivo del Folk attualmente dotato di 4500 documenti sonori (canzoni in buona parte provenzali provenienti dal Fondo Vivenza, poesie, memorie) di tutti i paesi del mondo, e di 500 documenti audio/video di feste, spettacolo.

Tale archivio si incrementa attraverso la raccolta del World Fest Fest, e l'operazione officina del Folk che la Fondazione Casa Delfino gestisce come strumento di memoria e palestra per i giovani che vogliano intraprendere l'attività documentaria visiva e sonora.

Si sottolinea il fatto che il Word Fest Fest è un evento che consente un collegamento di Cuneo con tutto il mondo sulla cultura etnica ed antropologica. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.