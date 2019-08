Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 20 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

"Due sotto il burqua" - il film in proiezione di questa settimana al Baladin Open Garden. Una coppia di innamorati e un grande problema: il fratello di lei! Una commedia divertentissima tra idee libertine, travestimenti e radicalizzazione, tra costumi mussulmani e occidentali. Ad accompagnare la pellicola "roti de porc et chou" da gustare prima, dopo e durante. Il parco apre alle 18.00 con tutte le proposte street e la birra Baladin.





MERCOLEDI’ 21 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO

Grande ritorno nel parco di KAI LECLERC - vi ricordate il circo di Luglio? Ecco! Il protagonista torna al Baladin Open Garden con la bellissima Moira. Sketch e risate si susseguono tra illusionismo, magia e l'arte circense di questo super duo!





GIOVEDI’ 22 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STREET FOOD ALL'ITALIANA

Gnocco fritto e salumi? Presenti! Dalle 18.00 al Baladin Open Garden potrai incontrare la salumeria Ghibaudo. Ezio con i suoi affettati e Christian con lo gnocco fritto vi porteranno alla scoperta di questo abbinamento senza tempo. Cucina street itinerante sempre aperta e tutte le spine pronte a dissetarvi! Ci vediamo nel parco della birra!





VENERDI’ 23 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Lei è una vera intenditrice di musica e di divertimento: LA FEMME DJ ospite al Baladin Open Garden. Tutta la notte sarà caratterizzata da un'accurata scelta tra le hit più popolari di sempre, dal rock'n'roll al fino ad oggi. Siamo sicuri che farà ballare tutti, ma proprio tutti. Il club privée vi aspetta sotto terra, nell'incantevole cantina tra le vecchie botti della cascina storica. Area cocktail con i nostri miscelati, ovviamente di birra Baladin. SPEZIALE: Bordiga, amarena, vaniglia e Wayan Baladin. Vi aspettiamo per i meravigliosi venerdì al Garden.





SABATO 24 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

Non ci stancheremo mai di proporvi l'abbinamento senza tempo: pizza e birra - ma.. In stile Baladin. Pizza alla romana del pizzaiolo Alessio Borrelli e POP, 12 bellissime lattine colorate. Tutto da provare! E per chi non volesse la pizza? C'è sempre la cucina street e tutte le altre birre vive.

DOMENICA 25 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

LA DOMENICA AL GARDEN

Attenzione attenzione: non potete mancare al PIC-NIC nel luppoleto. La giornata inizia alle 10.30 con la consueta visita al birrificio. Alle 12.30 ci spostiamo nel luppoleto per il pic-nic. A tutti una borsa con l'occorrente per il pranzo ( in versione vegetariana, classica o per bambini). L'unica cosa a cui pensare e da portarsi è il proprio plaid da mettere per terra. Dopo pranzo raccolta del luppolo. Abbigliamento consigliato: sportivo e comodo, senza avere paura di sporcarsi. Attività anche adatta ai bambini. Per prenotazioni, solo telefoniche chiamare il 340 6076351