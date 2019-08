Caramagna Piemonte: il vicesindaco Marco Osella onora il gemellaggio con Aquilonia partecipando alla festa di Santa Maria Maggiore

Nel periodo di ferragosto, la comunità aquilonese festeggia come da tradizione la festa di Santa Maria Maggiore ed è occasione di incontri e ritorni al paese di origine.

Il vicesindaco Marco Osella ha partecipato in forma ufficiale alle varie celebrazioni del paese gemellato in Alta Irpinia. “E’ stata l’occasione per consolidare un rapporto e un’amicizia che ormai dura da molti anni e che nel 2020 segnerà i dieci anni del gemellaggio, firmato dagli allora sindaci Riu e Cataldo e fortemente voluto dall’attuale sindaco di Caramagna Maria Coppola, originaria di Aquilonia”.

Ha partecipato anche alla tradizionale processione il vicesindaco di Racconigi Sandro Tribaudino, segno di attaccamento alla comunità irpina che a Racconigi ha molti immigrati.