Cuneo, un lettore residente del San Paolo: "Segnaletica orizzontale e manto stradale non sono da paese civile"

Gentile Direttore,

vorrei segnalare lo stato di completo abbandono in cui si trova la segnaletica stradale orizzontale dell’intero quartiere San Paolo: passaggi pedonali, linee di centro e bordo strada completamente sbiadite, così come gli Stop oltre all'evidenziamento delle fermate del bus e dei parcheggi. Meglio non parlare poi dello stato del manto stradale, che in alcuni tratti non è certo degno di un paese civile.

Suggerisco ai membri dell'amministrazione di fare un giretto per esempio lungo via Beppe Fenoglio per verificare lo stato vergognoso in cui si trova la segnaletica stradale.

Dopo lo sbandierato e clamoroso successo dell’Illuminata forse sarebbe il caso di concentrarsi maggiormente nella manutenzione della città, messa peraltro a dura prova da anni di cantieri infiniti per il teleriscaldamento.

Grazie per l’ospitalità,

Lettera firmata