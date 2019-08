Frana sulla provinciale 178 di Valcasotto: mercoledì il sopralluogo della Provincia

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale della Provincia di Cuneo all'appello pubblico diffuso a mezzo stampa dalla Confartigianato di Mondovì e sottoscritto dal suo presidente, Paolo Manera, circa le condizioni in cui versa la strada provinciale 178, che conduce a Valcasotto.

"Gli artigiani delle valli monregalesi che utilizzano la strada provinciale che attraversa la val Casotto e porta a Garessio e, in seguito, al mare - scriveva Manera -, chiedono a gran voce che la frana dopo Pamparato in direzione Casotto sia ripristinata prima dell'inizio della brutta stagione, al fine di non isolare un intero centro abitato dal suo municipio e far sì che la circolazione commerciale dalle valli verso Garessio e la vicina Liguria (appena 93 chilometri di distanza da Imperia) resti aperta. Domandiamo alla Provincia di compiere un atto di coscienza e di provvedere nel più breve tempo possibile a ripristinare il tratto stradale".

Sulla questione è intervenuto in queste ore il consigliere provinciale Pietro Danna: "Attualmente - ha asserito - è in corso di redazione il progetto di fattibilità tecnico-economica, che riguarda non solo il consolidamento della frana, ma anche quello di un muro di contenimento sulla stessa provinciale all'altezza del tornante della frazione Cappello, appartenente al Comune di Garessio".

Il duplice intervento comporterà un esborso pari a 600mila euro, somma finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il fondo di Sviluppo e Coesione.