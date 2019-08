Nucetto, una lettrice lamenta l'assenza di cassonetti della spazzatura: "Ridotti e sostituiti per non fare da "discarica" ai turisti di passaggio"

"Gentile Direttore, nei giorni scorsi transitando in Val Tanaro decido di fermarmi a Nucetto per una sosta: in tutto il paese non ho trovato nessun cestino per la spazzatura e, dovendo gettare il sacchetto con le deiezioni del mio cane, ho dovuto portarlo fino a Ceva!"

Una lamentela curiosa quella arrivata via mail alla nostra redazione nella giornata di ieri (lunedì 19 agosto), ma che se confermata renderebbe il disagio della lettrice scrivente più che comprensibile.

In merito abbiamo interpellato Enzo Dho, sindaco di Nucetto, che ha dovuto correggere la lettrice: "Di cestini e cassonetti per la raccolta della spazzatura, in paese e lungo la Statale, ce ne sono: in entrambe le fermate degli autobus all'entrata e all'uscita del paese, ma anche davanti al comune".

"E' vero, però, - ha aggiunto il sindaco - che negli ultimi tempi abbiamo provveduto alla riduzione del numero di cassonetti e cestini e alla loro sostituzione, per smettere finalmente di dover raccogliere tutta la mole di rifiuti dei tantissimi viaggiatori in transito da e verso il mare".

"Bisogna però che i turisti si ricordino di usarli, perché vengono trovati ancora troppo di frequente rifiuti nelle aree verdi in cui si trovano gli stessi cassonetti - conclude Dho - ; la signora ha certamente dimostrato buona volontà nel cercarli, credo semplicemente non li abbia visti!"