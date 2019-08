Pubblico l'Indice del Tempo Libero: spettacoli teatrali, eventi sportivi e presenza di agriturismi premiano la Granda

Partiamo dalle buone notizie: i tre indicatori sugli undici possibili di cui si compone l'Indice del Tempo Libero in cui la nostra provincia Granda fa registrare i dati migliori sono il numero di agriturismi ogni 1000 chilometri quadrati (posizione 21), il numero di spettacoli teatrali ogni 1000 abitanti (posizione 21) e il numero di eventi sportivi ogni 1000 abitanti (posizione 29).

Sono stati infatti resi noti i dati dell'Indice del Tempo Libero, che alla fine dell'anno andranno a comporre un quadro sulla Qualità della Vita nel nostro paese (un'iniziativa targata Sole24Ore che compirà proprio nel 2019 i propri 30 anni).

Purtroppo per il cuneese, però, soltanto in cinque casi su undici si vede posizionato sopra la metà della classifica relativa a ogni indicatore; oltre i tre già citati, infatti, gli unici altri soddisfacenti sono il numero di spettacoli cinematografici per 1000 abitanti (posizione 48, tra Savona e Cremona) e quello del numero di concerti (posizione 52).

La classifica del numero di mostre per 1000 abitanti ci vede però al 59° posto, quella della spesa in spettacoli teatrali e cinematografici al 61° (tra Palermo e Pistoia), il numero di librerie per 1000 abitanti al 65° (tra Agrigento e Palermo) e quello della permanenza media dei turisti nelle nostre strutture ricettive al 69° (tra Potenza e, di nuovo, Pistoia). I peggiori risultati, infine, la Granda li fa registrare nel numero di ristoranti e bar per 100mila abitanti (posizione numero 82) e nella densità turistica per chilometro quadrato (posizione 86).

Nell'insieme, comunque, la nostra provincia si piazza tra Sassari e Viterbo nella classifica finale generale, in un dignitoso 46° posto.