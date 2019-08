Festival del Sorriso, nuovi nomi tra i comici: a Cuneo anche Andrea Roncato e Maurizio Lastrico

Tempo di annunci importanti per il Festival del Sorriso: l'evento organizzato dall'associazione culturale "L'Argonauta", con il supporto di numerose realtà cittadine, svela altri ospiti di rilievo nazionale nel campo della comicità .

Il programma di sabato 21 settembre si arricchisce di altri due personaggi capaci di portare il Sorriso sulla bocca di persone di tutte le età.

Il primo è Andrea Roncato. Divenuto celebre negli anni '80 insieme a Gigi Sammarchi nel duo comico "Gigi e Andrea", l'attore bolognese è stato protagonista anche su piccolo e grande schermo, con programmi, film e serie tv. Andrea Roncato salirà sul palco alle 18.30 per raccontare il suo percorso artistico.

Da un'icona della comicità italiana ad un volto nuovo - ma molto conosciuto - della tv: Maurizio Lastrico. Diplomato alla scuola del teatro Stabile di Genova, affianca sempre all'attività di attore di teatro quella di comico, arrivando a calcare il palco di Zelig dopo gli esordi su RAI2 e nella trasmissione Camera Cafè. Dopo alcuni ruoli televisivi nell'ambito dell'umorismo e della satira, subentra nella serie tv Don Matteo, di cui è stato uno dei protagonisti assoluti dell'undicesima stagione, e nel programma d'inchiesta "Le Iene", in cui raccoglie scroscianti applausi e risate grazie ai suoi pungenti monologhi. Maurizio Lastrico salirà sullo stesso palco di Piazza Virginio, sabato alle 21.30, per uno spettacolo che promette risate "in terzina".

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni CRT e CRC, e di UBI Banca, oltre ad una numerosa serie di sponsor privati tra cui LPM prefabbricati. Tutti i protagonisti, gli orari e le informazioni utili sul festival sono disponibili sul sito www.festivaldelsorriso.it oppure sulla pagine Facebook e Instagram dell'evento.