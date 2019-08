Volley A2/F: Presentazione Lpm Bam Mondovì. Coach Delmati ha le idee chiare "Aspettatevi una Lpm esuberante e molto determinata!" (VIDEO)

Terzo anno alla guida della Lpm Bam Mondovì, ma l'emozione che ha fatto intravedere coach Davide Delmati ieri pomeriggio alla presentazione ufficiale del Puma è più palpabile ed evidente rispetto la sua prima esperienza monregalese. Non è retorica che il Tecnico milanese abbia una voglia matta di stupire e di regalare alla Piazza e ai suoi tifosi qualcosa di grande, qualcosa di importante. Questo Delmati lo sà bene e come in una roulette è pronto a scommettere tutto sulla sua squadra, garantendo massimo impegno fino alla fine della stagione. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Campioni.cn: