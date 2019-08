Miss Italia, un'altra cuneese alle prefinali: è la 23enne braidese Desirée D'Alì

Saranno 9 le ragazze che rappresenteranno il Piemonte e la Valle D'Aosta alle prefinali nazionali di Miss Italia, al via a Mestre il prossimo 26 agosto. Per tutte la speranza è quella di accedere alle fasi finali del concorso, che si concluderanno con la diretta televisiva del 6 settembre in onda da Jesolo su Rai Uno.

Domenica sera al Ristorante Lago di Codana di Montiglio Monferrato, in provincia di Asti, la giuria di Miss Italia ha scelto la quinta finalista piemontese: la fascia di Miss Sorriso Piemonte e Valle D'Aosta è andata a Desirée D'Alì, 23 anni di Bra, alta 1,74 capelli e occhi castani.

Ballerina e insegnate di danza, Desirée ama dipingere e recitare e, nel tempo libero, pratica yoga.Desirée è la seconda ragazza della provincia di Cuneo, dopo la diciannovenne di Savigliano Alessandra Boassi, ad accedere alle prefinali nazionali del concorso. "Rappresenterò con orgoglio il mio territorio - dice - sono fiera di essere piemontese e cuneese prima di tutto".