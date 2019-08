Bra: al via dal 28 agosto i montaggi per Cheese

Inizieranno tra fine agosto e inizio settembre i primi montaggi degli stand in vista dell’edizione 2019 di “Cheese”, in programma a Bra dal 20 al 23 settembre. Da mercoledì 28 agosto, la prima area interessata dagli allestimenti sarà il cortile delle scuole Maschili in cui, progressivamente, verrà interdetta la sosta per consentire il trasporto e la messa in posa delle parti che compongono le pagode.



Dalla settimana successiva, a partire da lunedì 2 settembre, gli allestimenti interesseranno l’area della casa delle Associazioni e la piazzetta tra via Principi di Piemonte e via Sarti. Dal 5 settembre si monterà in via Audisio e lungo via Principi di Piemonte, mentre dal giorno successivo, venerdì 6, si procederà con l’allestimento in via Marconi e presso l’ex mercato dei polli. Le modifiche alla viabilità o nei parcheggi saranno segnalati con cartelli piazzati nelle aree interessate dai lavori. Per maggiori informazioni è possibile contattare la centrale operativa della polizia municipale di Bra al numero 0172.413744 o scrivendo a poliziamunicipale@comune.bra.cn.it.