Mondovì: nuovo look per il mercato del sabato

Mercoledì 1 maggio - sabato 17 agosto: dopo tre mesi e mezzo dalla notizia pubblicata su queste colonne, il mercato del sabato di Mondovì ha cambiato volto.

Una variazione annunciata nella seduta consiliare di fine aprile, nella quale la Giunta comunale aveva anticipato l'ufficialità della soppressione integrale dell'area mercatale di piazza Ferrero (16 bancarelle alimentari e 10 non alimentari), "che diverrà così un bacino di parcheggio".

Un traguardo cui la città di Mondovì è giunta a seguito di un lungo iter burocratico e amministrativo: in base al nuovo assetto, i banchi del mercato occuperanno tutta piazza Ellero e un tratto di via Primo Silvestrini. Niente più area mercatale, invece, in piazza Carlo Ferrero, che, durante il mercato (tutti i sabati o nei giorni sostitutivi dalle 8 alle 14), con i suoi 114 stalli disponibili, verrà adibita a parcheggio regolamentato a disco orario, con sosta massima consentita 90 minuti; con questa modalità, nell'arco di una mattinata potranno alternarsi oltre 450 veicoli. L'accesso alla piazza è consentito sia da via Biglia che da via Lidia Rolfi.

"Il riassetto del mercato - spiegano dal municipio - prevede la rilocalizzazione di tutti i banchi alimentari nella porzione ovest di piazza Ellero, lungo i bastioni lato torrente Ellero, e la creazione di un nuovo settore riservato alla merce non alimentare nell'area retrostante i banchi ortofrutta. Ulteriori nuovi posteggi per il settore non alimentare sono stati previsti sul ponte Silvestrini, dove troverà spazio anche l'esposizione di macchinari agricoli e autovetture".

"Sono assolutamente soddisfatto del risultato raggiunto - commenta il sindaco, Paolo Adriano -, frutto del dialogo portato avanti nei mesi scorsi con i mercatali e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il mio ringraziamento e quello dell'amministrazione tutta giunga agli uffici comunali coinvolti e a tutti coloro che si sono adoperati per trasformare in realtà il nuovo assetto, atteso da tempo. Siamo convinti che il mercato cittadino del sabato ne risulterà valorizzato e che la nuova area di parcheggio in piazza Carlo Ferrero rappresenterà un servizio utile per tutta l'utenza".

Stabilite anche numerose modifiche alla viabilità, fra cui l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle 4 alle 15, eccetto che per i veicoli dei titolari di posteggio su area pubblica, sulla parte rialzata di piazza Ellero, su tutta la parte compresa tra l'immobile del comizio agrario e l'intersezione rotatoria ponte Ripe-piazza Carlo Ferrero, sulla parte viabile compresa tra via Alessandria e via Biglia e più specificatamente l'area compresa tra la parte rialzata e gli stalli di sosta più prossimi al percorso pedonale ivi individuato, quest'ultima area come da segnaletica verticale posta in loco, e su via Silvestrini nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale Giardini e l'intersezione rotatoria con il ponte Ripe e via delle Ripe.

Dalle 6 alle 15 sarà altresì istituito il senso unico discendente in piazza Ellero nel tratto compreso tra l'intersezione rotatoria di corso Statuto, piazza Ellero, via Marconi e via Biglia; dalle 8 alle 14, invece, in piazza Ellero (lato sinistro discendente a ridosso della parte rialzata della piazza, nel tratto compreso tra l'intersezione rotatoria con corso Statuto-via Marconi e via Alessandria), sosta massima di 30 minuti regolamentata con disco orario.