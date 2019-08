Sopralluogo tecnico della Provincia per la viabilità a Montaldo Mondovì, Pamparato e Roburent

Si è svolto nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, il sopralluogo della Provincia per verificare le condizioni critiche di alcune strade nel Monregalese a Montaldo Mondovì, Roburent e in particolare a Pamparato per l’importante frana verificatasi in Valcasotto. Oltre ai tecnici, erano presenti i consiglieri provinciali Annamaria Molinari, delegata per la viabilità della zona, e Pietro Danna che hanno incontrato anche il sindaco di Pamparato Franco Borgna e quello di Montaldo Giovanni Balbo, oltre al vice sindaco di Roburent Mirella Salvatico e ad altri amministratori comunali.

La prima tappa è stata a Montaldo Mondovì per verificare lo stato di alcune frane e di tratti di strada che richiedono interventi di manutenzione (pulizia cunette, taglio alberi, asfalti e bitumature già previste). Poi la delegazione si è spostata lungo la strada provinciale 178 che conduce a Valcasotto, dove la Provincia ha già previsto un impegno di spesa di circa 600 mila euro (fondi ministeriali Fondi Sviluppo e Coesione Fsc). E’ in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per due interventi: il ripristino della carreggiata a monte di Pamparato (attualmente vige il limite di carico pari a 20 tonnellate) e il ripristino del tornante denominato Cappello, nel comune di Garessio. Oltre alla frana, punto centrale del sopralluogo, il gruppo ha visionato altri tratti danneggiati lungo la Valcasotto.

Infine, a Roburent sono state esaminate alcune frane lungo la strada provinciale 35 dove la Provincia interverrà con lavori interventi di sistemazione per 250 mila euro. La consigliera Molinari: “Si è trattato di un sopralluogo operativo che ci ha permesso di verificare di persona alcuni interventi già calendarizzati. Il confronto con gli amministratori locali e la condivisione delle decisioni è sempre importante perché ci permette di valutare gli interventi considerati prioritari anche da loro e di intervenire di conseguenza con maggior efficienza ed efficacia”.