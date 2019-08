Continua il maltempo in Piemonte: ieri tromba d'aria a Monteu Roero

Ieri sera, 20 agosto, una nuova tromba d’aria ha provocato ancora danni a fabbricati e piantagioni, colpendo in particolare il comune di Monteu Roero. In seguito agli eventi atmosferici dell’ultima settimana e alle segnalazioni ricevute da decine di Comuni piemontesi, il Presidente della Regione Alberto Cirio ha richiesto lo Stato di Emergenza per calamità naturale.

Mentre proseguono le verifiche tecniche e la conta dei danni, lunedì il consigliere regionale Paolo Demarchi si è recato nel Roero per un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite, accompagnato dal sindaco di Montà Andrea Cauda e dai consiglieri Casetta e Virano.

"La Lega è vicina ai cittadini colpiti da questa ondata di maltempo, non solo nelle parole, ma anche con i fatti - afferma Demarchi -. Come Regione Piemonte, infatti, stiamo valutando tutte le soluzioni possibili per dare assistenza nel ripristino dei luoghi e nelle opere di ricostruzione. Giusto stamattina ho sentito il Presidente Cirio e l’assessore Gabusi: resterò in contatto con gli enti locali così da creare collegamento tra i vari soggetti interessati e monitorare l’accaduto. Cercheremo in tutti i modi possibili di aiutare chi è stato colpito da questa eccezionale tromba d’aria che, oltre a colpire le colture, ha danneggiato abitazioni e fabbricati".

"Voglio ringraziare tutti volontari, i cittadini, gli amministratori, la Protezione civile e le forze dell'ordine che hanno lavorato senza sosta per ristabilire la viabilità, adoperandosi tutti con il massimo impegno e con i propri mezzi", conclude il consigliere Demarchi.