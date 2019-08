Saluzzo, la Guardia di Finanza ha un nuovo comandante

Nei giorni scorsi il Capitano Giulia Montagnin, trasferita alla Compagnia di Tarvisio, ha ceduto il comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Saluzzo al Tenente Mario Moscardin.

Il nuovo comandante, nato a Bari nel 1992, laureato nel 2017 in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria con il massimo dei voti e lode, e nel 2019 in Giurisprudenza, si è arruolato nella Guardia di Finanza nell’ottobre 2012. Dopo aver brillantemente superato il selettivo ciclo di studi previsto per i frequentatori dei corsi ordinari dell’Accademia del Corpo, è stato destinato in prima assegnazione al Gruppo di Formia (LT), quale Comandante del Nucleo Operativo. Ora, assume il comando di un Reparto operativo territoriale.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, Col. Massimiliano Pucciarelli, ha fatto gli auguri ai due giovani ufficiali per i prossimi, delicati, rispettivi impegni professionali.