Crisi di Governo, il pensiero dell'onorevole Ciaburro (Fratelli d'Italia)

"La crisi odierna del governo grillo/leghista altro non è se non la certificazione di quanto Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia han sempre sostenuto in questi 14 mesi; impossibile tenere assieme forze politiche che hanno ideali, valori e una visione del futuro totalmente diversi".

A dichiararlo, in una nota, mentre sono in corso le consultazioni al Quirinale, è l'onorevole Monica Ciaburro. "Voglio augurarmi che il nostro Presidente della Repubblica dia un incarico a una delle Alte Cariche dello Stato per costituire un Governo che ci porti al voto entro ottobre. Riesumare il PD al Governo sarebbe la fine della credibilità delle Istituzioni. Le istituzioni credibili, serie, con senso di responsabilità non possono non tenere conto della volontà del popolo che deve essere sovrano”.