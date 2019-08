Come far conoscere il proprio brand

I marketer della risposta diretta sono ossessionati dalla generazione di lead e dalla vendita. Tanto che in realtà è spesso scontano il valore dell'investimento nel branding online. Ma anche per gli esperti di marketing che vivono e muoiono a causa delle loro prestazioni, trascurare di investire in marchi è un errore. Diamo un'occhiata al perché.

Comprensione del valore

Contrariamente a quanto potrebbero pensare alcuni esperti di marketing, investire nel tuo marchio online non significa solo spendere soldi per il marchio. Si tratta di costruire un'entità che risuonerà con i clienti e continuerà a farli tornare ancora e ancora, anche quando non c'è nessun accordo o promozione per attirarli. Non solo costruire il marchio online farà molto per aumentare la consapevolezza e costruire la reputazione dell’azienda. Più persone vengono a conoscenza del marchio, maggiori sono le possibilità che lo cerchino attivamente e restino fedeli. Gli esperti di marketing a risposta diretta devono riconoscere che il marchio online dovrebbe essere una priorità in quanto può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi generando entrate incrementali per le attività (secondo questo sito web).

Strategie per il branding online

Ecco alcune strategie chiave da considerare prima di lanciare un nuovo brand online: Cerca il tuo pubblico. Per costruire il marchio online, devi prima avere una chiara comprensione dei consumatori, soprattutto prima di iniziare a creare strategie di contenuto e piani di comunicazione. Fortunatamente, ci sono molti strumenti là fuori che possono aiutarti a identificare il tuo pubblico di destinazione, compresi i prodotti di comScore, Nielsen, Google e Compete. Strumenti come questi ti consentono di conoscere meglio il tuo pubblico, inclusi sesso, età, stato civile, reddito familiare e lingua. Dai voce al tuo marchio. In base alla tua ricerca, determina ciò che il tuo pubblico vuole ascoltare e quale messaggio vuoi presentare. Ciò costituirà la base per la voce del tuo marchio. Nel fare ciò, tenere presente quanto segue: Avere una mente aperta e considerare tutte le idee. Quando crei contenuti, parla con il tuo pubblico, non per loro, mentre le persone rispondono meglio a una conversazione che li riguarda e li coinvolge. Sii coerente nei tuoi messaggi mentre le persone cercano coerenza in un marchio. Bilancia il tuo mix multimediale online. Lavora per costruire il tuo marchio attraverso più canali. Utilizza le reti di visualizzazione e di contenuti per costruire il tuo marchio attraverso la ripetizione e pubblicare i tuoi annunci davanti al tuo pubblico di destinazione utilizzando il targeting comportamentale, il targeting specifico per sito e il re-messaggistica. Dal punto di vista della ricerca organica, assicurati che il nome del tuo marchio e la messaggistica siano coerenti nei tag del titolo e nelle meta descrizioni. Inoltre, assicurati che i tuoi messaggi siano coerenti con la voce del tuo marchio in tutti i tuoi canali, inclusa la ricerca a pagamento. Creando una messaggistica coerente durante tutto il ciclo di acquisto, consentirai ai consumatori di riconoscere e ricordare continuamente il tuo marchio. Questo ti renderà la scelta chiara quando i clienti saranno pronti per effettuare un acquisto.