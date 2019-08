La Kizomba a Cuneo con Bruno Checchin

Quest’anno l’Imperial Dance premia gli amanti della Kizomba e del Semba mettendo a loro disposizione alcuni corsi il Maestro Torinese Bruno Checchin.

E’ importante cliccare SU QUESTO LINK per richiedere una settimana di prova gratuita sui vari corsi in programma a partire da lunedì 23 settembre 2019.

Bruno Checchin è considerato dalla maggior parte delle persone che frequentano questo tipo di ballo come uno dei più bravi insegnanti Italiani di Kizomba e Semba. «La Kizomba», ci racconta Bruno, «è un ballo davvero sensuale che negli ultimi anni ha riscosso molto successo sia in Italia che resto del Mondo. E’ un ballo di coppia ed è una danza che tutti possono fare, indipendentemente dall’età: mi piace in quanto è molto dolce e coinvolgente. Kizomba vuol dire “fare festa”: il sorriso e l’allegria sono gli ingredienti principali di questo ballo! La Kizomba è l’unione tra l’esprimersi liberamente nel sentire la musica e la socializzazione data dell’attitudine del ballo grazie alla connessione e all’abbraccio».

Bruno Checchin ha iniziato a ballare nel lontano 2005 e da 10 anni insegna danze caraibiche; negli ultimi 5 anni è particolarmente apprezzato come Maestro e DJ di danze afro latine: Kizomba e Semba.

I corsi di Kizomba base e intermedio/avanzato inizieranno giovedì 26 settembre presso la sede dell’Imperial Dance di Cuneo con i seguenti orari:

- ore 20 corso base di Kizomba

- ore 21 corso intermedio/avanzato di Kizomba

Per maggiori informazioni su orari e corsi: sito: www.imperial-dance.it/e-mail: info@imperial-dance.it/340-33.11.994.

La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo.