Cossano Belbo: un successo la partecipazione della città alle serate dell'Alba Music Festival

Sempre più in crescita la partecipazione alle serate dell’Alba Music Festival, organizzate dal brillante staff del Maestro Giuseppe Nova, che ha visto diversi musicisti esibirsi nelle varie location delle Langhe e del Roero.

Particolarmente affollate quelle cossanesi dove ha visto un afflusso inaspettato di pubblico ad entrambe le serate.

Nella prima, svoltasi nell’originale cornice del Mulino Marino, grazie alla sempre accogliente famiglia Marino, ha visto un quintetto, i Birkin Treen, esibirsi con delle musiche con forte influenza Irlandese. Non a caso il gruppo italiano è l’unico invitato al tradizionale festival in terra d’Irlanda. Un’ora abbondante di piacevole musica con alcuni simpatici intermezzi musicali. Si è poi bissato all’Agriturismo S.Bovo dove il duo Antonio Puglia e Mariano Meloni, reduci da trionfali concerti in varie località italiane e straniere ha saputo abbinare il ritmo del pianoforte alla musicalità del clarinetto. Brani conosciuti inseriti in celebri colonne sonore da film, ma anche la fantastica Tari, una danza orientale sapientemente adattata dai due maestri.

Le serate si sono concluse, nella prima, con ottimi assaggi di dolci e stuzzichini salati, rigorosamente prodotti con farine Bio del Mulino Marino, abbinati al Moscato d’asti ed all’Asti Secco, mentre nella location in quota dell’Agriturismo S.Bovo, lo chef Aldo Chiriotti ha saputo offrire alcune prelibatezze della sua variegata cucina di Langa.

Molto soddisfatta l’Amministrazione comunale presente con il Sindaco Mauro Noè ad entrambe le serate, e la locale Pro Loco.

L’Amministrazione intende arricchire di ulteriori serate l’edizione 2020, in cui si cercherà di ottenere l’autorizzazione per una serata in una fantastica Villa Cossanese, da cui si può ammirare uno spettacolo naturale unico sulla Valle Belbo e sulle colline di Langa.