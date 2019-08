Esta Park continua sino al 6 settembre per dare ai tuoi figli settimane di divertimento e sport

In attesa della riapertura delle scuole, negli ultimi scampoli di vacanze, al Tennis Park Cuneo di via Parco della Gioventù 2 continua l'Esta-Park, un'estate sportiva ricca di novità e tanto divertimento. Gli iscritti contano sugli istruttori di Grandatennis per svolgere una serie di attività sportive che spaziano dal tennis al beach-volley, dal nuoto alla pallapugno, dal basket al calcio, al judo, alla scherma, al rugby, a istruttori di madre lingua inglese e spagnolo e molto altro ancora.

La struttura è immersa nel fantastico scenario del Parco Fluviale di Cuneo e offre momenti di svago, sport e divertimento all’insegna dell’attività fisica e dell’ambiente naturale che solo un luogo circondato dal verde può dare. I vostri figli potranno contare su un gruppo di insegnanti che da oltre 20 anni propongono attività multisportive, garantendo qualità e affidabilità non solo per i più grandi ma anche per i bambini della materna.

Ecco in dettaglio una giornata tipo all'Esta-Park:

Alle 8:00 ingresso e accoglienza

Alle 9:00 tennis e attività sportive

Alle 12:30 pranzo- relax- giochi di gruppo

Alle 14:00 attività sportive e ricreative

Alle 17:00 fine attività e merenda

Alle 17:30 termine della giornata

Per chi desiderasse iscrivere i propri figli potrà scegliere tra queste alternative:

Una settimana mezza giornata (al mattino)

Una settimana mattino “lungo” fino alle ore 14:00

Una settimana tutto il giorno

Possibilità di pranzare al sacco oppure al bar della struttura. Per frequentare le attività di Esta-Park è obbligatorio il certificato medico non agonistico.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al 0171 602132 oppure al 347 5469746 – 333 1078930.