La fortuna bacia Sommariva del Bosco: vinti 50mila euro al Gratta e vinci

Colpo grosso a Sommariva del Bosco dove, nella mattina di lunedì 19 agosto, una donna ha vinto la bellezza di 50mila euro con un Gratta e vinci della serie “Tutto per Tutto”. Il tagliando, in vendita al costo di 10 euro, è stato acquistato presso la Tabaccheria Mondino, nella centralissima via Vittorio Emanuele II.

Massimo riserbo, ovviamente, sull’identità della fortunata acquirente. Si sa solo che, dopo alcuni biglietti, ha grattato quello vincente, facendolo verificare a Michela Mondino, comproprietaria dell’esercizio insieme alla sorella Nicoletta, riscontrando così il bacio della buona sorte. Di sicuro, è un momento d’oro per la tabaccheria, che ha appiccicati i suoi “trofei”, le fotocopie delle vincite, tra cui quella da 100mila euro registrata a gennaio.

Così le titolari della ricevitoria, orgogliose di essere state nuovamente prescelte dalla dea bendata: “Siamo molto contente. È la seconda vincita importante in meno di un anno da quando abbiamo in gestione questo locale”. Insomma, sarebbe il momento di approfittarne. Intanto la signora dei 50mila euro si gode i suoi.