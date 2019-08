Sam, Stella e Axel: cuccioli in cerca di una famiglia

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Axel e due giovani fratelli, Sam e Stella .

Sam e Stella hanno circa 6 mesi, bellissimi incrocio Labrador, affettuosi e vivaci come tutti i cuccioli, ma obbedienti e educati. Sono molto uniti, sarebbe bello se potessero rimanere insieme, in ogni caso la cosa più importante è che trovino una famiglia che li ami.

Axel è anche lui un cucciolo che ha poco più di 5 mesi, è buono, tranquillo e dolce. Abituato in casa e al guinzaglio. A causa di un problema di salute della sua padroncina cerca una nuova famiglia che questa volta sia per sempre…

Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492