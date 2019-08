Cinghiali: un incontro oggi a Priocca, per ragionare sul problema

“Cinghiali: pericoli, leggi e regolamenti, provvedimenti”: questo il titolo dell'incontro organizzato per le 18 di oggi, gioved' 22 agosto, presso il Municipio di Priocca dall'onorevole Marco Perosino (Forza Italia), che del Comune roerino è anche sindaco. "Si tratta di una problematica urgente e seria che non ammette più ritardi: sono troppi i pericoli per l’uomo! - commenta Perosino -. Proveremo, costruttivamente, a fissare degli impegni secondo le competenze di legge".

L'eccessiva proliferazione della fauna selvatica nella Granda, e dei cinghiali in particolare, non è più soltanto un problema dell’agricoltura, come denunciato da tempo anche dalle associazioni di categoria, ma una vera e propria emergenza ambientale e sociale. Solo lo scorso 11 agosto, infatti, la questione si è riproposta in tutta la sua drammatica gravità con l'incidente sulla tangenziale di Alba, costato la vita al 59enne guarenese Renzo Margaria. Per dare un'idea della portata del fenomeno, nel solo Piemonte si registrano oltre 1.100 incidenti stradali all'anno, documentati dalle forze dell'ordine, causati da cinghiali e caprioli.