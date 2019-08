Cuneo, 35enne trovato privo di sensi in via Chiusa Pesio: "Mi hanno rapinato"

Sono tuttora in corso le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile della Polizia di Cuneo, per chiarire cosa esattamente sia successo all'imprenditore cuneese 35enne che, nei giorni scorsi, ha denunciato di aver subìto una rapina.

Rinvenuto privo di sensi nella notte tra venerdì e sabato scorso da alcuni passanti nel cuore della notte, intorno alle 4.30, disteso al suolo in via Chiusa Pesio, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del "Santa Croce" di Cuneo, dove si è svegliato diverse ore dopo.

Blackout totale, nella ricostruzione effettuata dall'uomo, rispetto agli avvenimenti che hanno fatto seguito alla sua uscita da un locale del centro. Secondo quanto dichiarato alla Polizia, alla quale ha denunciato di essere stato rapinato, si sarebbe accorto - una volta risvegliatosi in ospedale - del furto del proprio orologio (un Rolex in serie limitata del valore di 20mila euro), di due bracciali e di un centinaio di euro in contanti. Restituiti, invece, altri effetti personali come cellulare e chiavi di casa.

Le analisi di sangue e urine hanno dato esito negativo rispetto al consumo di sostanze stupefacenti, evidenziando però un tasso alcolemico elevato: per dare un parametro, superiore a quello di 0,5 mg/l consentito per mettersi alla guida.

Le indagini vanno avanti, con la Squadra mobile che ha sentito alcuni testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, anche se allo stato attuale non sussistono elementi per dire con certezza che si sia trattato di una rapina.