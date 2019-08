Incendio di sterpaglie a Cortemilia: il fuoco arriva a minacciare le case

L'incendio di sterpaglie a Cortemilia, in regione Piovero

In questa strana, torrida estate, mentre parte della provincia finisce sott'acqua, a pochi kilometri di distanza dagli allagamenti è stato il fuoco a minacciare l'incolumità degli abitanti di Cortemilia.

In regione Piovero, un incendio di sterpaglie e rovi lambiva pericolosamente delle case - occupate da turisti svizzeri - nell'abitato del paese della nocciola, in Alta Langa: per spegnere le fiamme, sul posto è intervenuto il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cortemilia.

Non si segnalano feriti né danni alle strutture.