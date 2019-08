Sicurezza dei bambini in automobile: I consigli pratici migliori

Quando si tratta di sicurezza dei bambini, devi considerare anche il trasporto in automobile. Oggi abbiamo preparato per te una lista di consigli pratici per essere certa di garantire il massimo livello di sicurezza durante i tragitti in mobile.

Usa un seggiolino per automobili

Per garantire la sicurezza di tuo figlio quando vai in giro in automobile, esiste un solo metodo: il seggiolino. Inoltre, è obbligatorio per legge installare un seggiolino ogni volta che trasporti un bambino in automobile.

Non farti trovare impreparata e procurati il giusto seggiolino anche prima che il bambino arrivi. Il seggiolino corretto è quello con il sistema di fissaggio adeguato al tipo di automobile che hai e del gruppo giusta. I seggiolini si differenziano in base al gruppo e il gruppo cambia in base al peso di tuo figlio. Il sito www.seggiolinoauto.com ti giuda alla scelta del seggiolino auto per trasportare un bambino in automobile in piena sicurezza.

Ignora i capricci

È vero che moltissimi bambini fanno un sacco di capricci quando arriva il momento sistemarsi sul seggiolino e venire imbrigliato con le cinture di sicurezza. Se anche a te succede lo stesso, ignora i capricci e lega ugualmente tuo figlio al seggiolino.

Si tratta di una questione di sicurezza che va oltre ai capricci. Non farti intenerire e ricorda di utilizzare sempre nel modo corretto il seggiolino per auto, altrimenti esiste il rischio di conseguenze negative in caso di incidente.

Lo stratagemma per placare i pianti è distrarre tuo figlio con dei giochi oppure anche con della musica per bambini che fai partire dall’autoradio della tua automobile. Se non dovesse funzionare, procedi ugualmente e vedrai che si calmerà da solo.

Usa uno specchietto retrovisore aggiuntivo

Dopo che il bambino non è più un neonato, il seggiolino per auto viene spostato sul sedile dietro. Il rischio, in questo caso, è distogliere la vista dalla strada per girarsi a controllare il bambino seduto nel suo seggiolino. Se non ti concentri sulla strada, rischi di non vedere un ostacolo davanti a te e andarci a sbattere contro.

Per scongiurare questo rischio, ti basta acquistare uno specchietto retrovisore aggiuntivo da applicare sotto a quello già presente. Lo specchietto può essere direzionato in modo da avere una buona visuale del sedile dove è sistemato il seggiolino auto. Grazie a questa aggiunta, alzi gli occhi allo specchietto per controllare che tutto sia ok, continuando a guardare la strada.

Non sottovalutare i brevi tragitti

In pochi sanno che la maggior parte degli incidenti, compresi quelli gravi, avviene in tragitti brevi, come quello da casa a scuola. Diverse persone fanno il grave errore di non sistemare il bambino nel seggiolino e chiudere le cinghie perché il percorso da fare è breve.

Purtroppo, è proprio nei tragitti di breve durata che l’attenzione del guidatore cala perché si sente più tranquillo e fiducioso. Anche quando esci con l’automobile per andare in un posto vicino, usa nel modo corretto il seggiolino auto altrimenti non garantisci la sicurezza di tuo figlio a bordo.