A Coumboscuro si apre il "Oltrefrontiera" con il raduno delle "Traversados"

È ancora Roumiage - incontri Piemonte Provenza sulle montagne del cuneese e oltre frontiera. Coumboscuro Centre Prouvençal, rinnova l’incontro delle genti sulle frontiere in nome della storia e delle comuni tradizioni e lingue provenzali.

L’evento mette in risalto la civiltà alpina transfrontaliera, retaggio di grande prestigio artistico, architettonico, linguistico, creativo; luoghi abitati nel tempo la personalità di prestigio, territori e storie d’umanità che hanno segnato la storia europea. Emigranti, pellegrini, contrabbandieri, mercanti… rete di collegamento tra valli alpine e territori montani d’oltralpe che anno per anno sono al centro di un continuo recupero ed interesse.



UN EVENTO CULTURALE SOSTENUTO DALLE AZIENDE DEL TERRITORIO



Il Roumiage 2019 è sostenuto dalle aziende del territorio che si sono unite in un unico sforzo al fine di produrre un importante evento culturale nello spazio alpino sud occidentale tra Piemonte e Provenza: ATL cuneese, Idrocento, Demo, Pastificio Isoardi, Osella, Bus Company, cantine Del Tufo, Tropical frutta, Bramardi, Cuneorent, Caseificio valle Gesso, Macellerie Cavallo, Con il sostegno della Fondazione CRT





Come da tradizione il “Roumiage – incontri Piemonte Provenza” è aperto tra il 18-19 agosto dalle “Traversado”, che coinvolgono centinaia di persone nei paesi in terra transalpina: a Tenda, San Martin Vesubie, Isola, Puget Thenier, St. Etienne, Barcelonnette, Ceillac, St. Veran… Di qui, dalla regione Provenza e dal Nizzardo, lo svalicamento delle Alpi, per giungere ed incontrare le popolazioni de i paesi delle vali Po, Gesso, Vermenagna, Stura, Maira, Grana.



Ad Entracque ricco programma per i 30 anni della Traverado che giunge dal nizzardo: martedì 20 agosto, dalle ore 19.00 in Piazza del mercato la Grande cena di benvenuto con la musica e danze del gruppo Tapage. Mercoledì 21 agosto- ore 21.00 - Piazza Giustizia e Libertà, Festa dei 30 anni di Traversado ad Entracque con torta gigante e la musica del gruppo Autre Chant.



Venerdì 23 agosto, ore 18,00 arrivo delle varie Traverdsado a Coumboscuro in valle Grana. Una bella tradizione d’unione umana sulle Alpi tra Francia e Italia, un messaggio sentito dalla gente, dagli emigranti che quella stessa frontiera l’hanno attraversata per andare cercar lavoro dietro le montagne. Oggi quelle “Traversado”, sono divenute simbolo di fratellanza e unione per tutti i popoli d’Europa.



Quindi da venerdì 23 a domenica 25 un nutrito programma che vede i suoi punti di maggior interesse nel convegno di sabato 24 (ore 15.00) “REINO JANO, la regina del ‘300 europeo”. L novità dei due laboratori per bambini e ragazzi: Prezzemolo curerà “I gioielli della Regina” e Martina Zullo “Le leggende della Regina” (partecipazione gratuita). La sera prima della “Notte del fuoco e della danza” il concerto di Ginevra Di Marco.



La domenica S.Messa per gli emigranti cantata in provenzale e quindi l’atteso concerto evento in onore della “Reino Jano” con Antonella Ruggiero e Ginevra Di Marco (biglietto unico euro 15.00).



ROUMIAGE 2019

SERVIZI mobilità ed ospitalità



Servizio navette

Navette gratuite dai parcheggi a Coumboscuro

Orari: 10.00 / 02.00 nei giorni 24 e 25 agosto

(a chiamata per gruppi organizzati)



ristorazione – appuntamenti a tavola – Euro 12,00

Sabato 24

• ore 12,30 - CUINA NISSARDA, cucina nizzarda: aperitivo + 1° + 2° + frutta + bicchiere di vino + dolce

• ore 19,00 POULENTO : spezzatino + formaggio d’alpe + frutta + bicchiere di vino

Domenica 25

• ore 12,30 – RAIOLE AL PLIN ,: torta salata + ravioli raviole al plin + dolce + bicchiere di vino

• ore 19,00 - BODI EN BALO : patate stufate + aioli + toma d’alpe + bicchiere di vino

www.coumboscuro.org