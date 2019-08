Bra, attesa finita per “Pollenzo in Festa 2019”

Divertimento per tutti: buona cucina, musica dal vivo, sport, cinema e hobbistica. È “Pollenzo in Festa 2019”, un happening di allegria che vale la visita alla piccola frazione di Bra.

L’evento proporrà un ricco programma di appuntamenti, perciò mano alle agende e prendete nota. Si comincia domani, venerdì 23 agosto alle ore 20, e il benvenuto sarà all’altezza della situazione con le squisite pietanze offerte dallo Street Food. Non solo: tra panzerotti, hamburger e birra, non mancheranno musica e spettacolo a 360 gradi con l’ABCD Band, a partire dalle ore 21.30.

Sabato 24 agosto, alle ore 20, è di scena la cena con gli amici degli Alpini (info e prenotazioni telefonando a Ciccio 331/4212121 – Alberto 339/7446613).

Spazio anche per lo sport domenica 25 agosto. Si inizierà alle ore 14 con il quadrangolare amatoriale di calcio a 5, presso l’oratorio (info e prenotazioni Davide 339 2170688) e si proseguirà alle ore 15 con il torneo di bocce 13° Memorial Celestino Imarisio (info e prenotazioni Claudio 338 2576895). Alle ore 20 tutti a tavola con “La Porchetta di Tarcisio” (info e prenotazioni al 0172/458284). La serata si concluderà con la premiazione dei tornei.

Grande attesa mercoledì 28 agosto per l’asta di beneficenza, che è stata organizzata allo scopo di acquistare un defibrillatore per la frazione. Alle ore 20 cena solidale a base di Paella (info e prenotazioni entro il 23 agosto al 0172/458284) e scommettiamo che avete già l’acquolina in bocca.

La festa continuerà giovedì 29 agosto, alle ore 21.30, con la proiezione cinematografica del film “Il verdetto” per la rassegna “Cinema all’aperto”. Vi starete chiedendo: è finita qui? Assolutamente no.

Sempre per la gioia del palato, sabato 31 agosto, alle ore 20, c’è Purtè sina en piasa, che intratterrà con l’entusiasmo che si addice a un tradizionale picnic di condivisione, per poi passare il testimone alla serata danzante con la musica dal vivo di Donatella e la sua Band.

A chiudere la festa, il mercatino dell’hobbistica e antiquariato, domenica 1° settembre (info ufficio turistico telefono 0172/430185 – turismo@comune.bra.cn.it). Cosa c’è sempre al centro di un paese? Il bar! In questo senso, non resterete a bocca asciutta.

L’intera manifestazione si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele e sarà sempre attivo il sevizio bar con panini e patatine fritte. What else?