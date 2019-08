Gioco dell’OCAnto: appuntamento venerdì 23 agosto alle 21 a Sampeyre

L’Associazione Lu Cunvent di Rore organizza, insieme alla Proloco di Becetto e in occasione della 35a edizione del Cianto Viol, una serata dedicata al canto popolare. Protagonista della serata sarà il Gioco dell'OCAnto: cinque sono i Gruppi invitati.

Ci sarà un grande tabellone con 90 caselle, ognuna con dentro una parola, che potrà ispirare i cantori di turno, prima a trovare una canzone che la contenga e poi, naturalmente, a cantarla. Non è una gara: nessuno vince, nessuno perde. Il gioco vuole mettere in evidenza come, nei tradizionali incontri di canto, le canzoni fioriscano in modo spontaneo, senza una programmazione. I motivi che portano ad “alzare” una canzone sono vari. Ma spesso basta una parola, evocatrice, tra quelle che i cantori si scambiano nelle chiacchiere tra un canto e l’altro.