La Zizzola di Bra: museo, ma anche giochi da tavolo, mostre e multivisione

Proseguono, a Bra, le aperture della Zizzola durante i fine settimana d’estate, dalle 10 alle 18. Oltre all’allestimento museale multimediale “Casa dei braidesi”, ad ingresso gratuito, e all’accogliente parco con affaccio su uno strepitoso panorama di Langhe e Roero, cittadini e turisti possono godere anche di eventi e mostre temporanee.

In particolare, sabato 31 agosto dalle 10 alle 13, divertimento per grandi e piccini con i giochi da tavolo “a misura di famiglia”, in compagnia del Museo del Giocattolo e dell’Associazione ludica “Ordine della Rocca”.

Fino a fine agosto, inoltre, al piano terra della curiosa costruzione ottagonale, simbolo di Bra, vengono proiettate le suggestioni della Multivisione di Roberto Tibaldi “Roero – una terra nata dal mare”.

A settembre, spazio alle foto storiche della manifestazione “Cheese”. Oltre alle installazioni itineranti, sono visibili anche le immagini di Tino Gerbaldo “Mountain Landscape” e di Severino Peroli “Festa in paese”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it.