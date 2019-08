Robilante, domenica l'ultima apertura estiva dei musei

Ultima apertura estiva domenica 25 agosto dalle 10 alle 12. Nel Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale il visitatore viene guidato in un breve viaggio nella storia e nelle caratteristiche della fisarmonica in generale e nello specifico in Val Vermenagna, la “valle della musica”, oltre che nella scoperta di altri aspetti della cultura popolare, come l’intaglio del legno.

Il MUS.S.COM. (Museo del Suono e della Comunicazione) offre un percorso dedicato ai mezzi di diffusione del suono e delle informazioni. Lo sviluppo della comunicazione nei secoli viene illustrata attraverso ingegnose invenzioni, scoperte epocali, eleganti grammofoni, radio di design, allestimenti immersivi e attraverso alcune piccole, grandi curiosità. Un’occasione, tra l’altro, per scoprire da dove si è partiti per arrivare ai nostri smartphone…

I due musei si trovano in centro paese, a poca distanza l’uno dall’altro. Per ulteriori informazioni consultare le sezioni dedicate di ogni singolo museo su www.comune.robilante.cn.it (home page-aree tematiche-cultura). Ingressi: Museo Fisarmonica a offerta libera, MUS.S.COM. intero 4 euro, ridotto 2 euro.