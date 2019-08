Savigliano: a breve i lavori per la rotatoria all’imbocco dell provinciale 662 per Saluzzo

Nuovi passi avanti, a Savigliano, per la sistemazione dell’incrocio tra la strada provinciale 662 per Saluzzo e la provinciale 7 nel tratto Savigliano-Saluzzo. Dopo il via libera alla progettazione definitiva ed esecutiva, per un intervento che ammonta a circa 500 mila euro, la Provincia prevede l’avvio dei lavori a breve per la realizzazione della rotonda all’imbocco della provinciale per Saluzzo. In particolare sono previsti l’ampliamento del tracciato, lo spostamento e l’intubamento dei fossi irrigui e dei sottoservizi, la risagomatura plano-altimetrica dell’incrocio, nuove isole divisionali, l’esecuzione dell’impianto di illuminazione a led, la fondazione stradale, il nuovo asfalto e la segnaletica, orizzontale e verticale.

Un secondo intervento, altrettanto significativo per migliorare la viabilità saviglianese e che porterà l’investimento totale a quasi 1 milione di euro, è atteso lungo la strada provinciale per le Langhe con una nova rotatoria all’altezza di via Canavere, ma in questo caso l’infrastruttura è legata alla partenza del Pec per il nuovo insediamento commerciale.