Ad Alba, sabato 31 agosto uno stage per giovani calciatrici

L’Area Calcio Alba Roero, in collaborazione con il Fossano Calcio Women, organizza un "Open day" rivolto alle ragazze che vogliono avvicinarsi al calcio. L’appuntamento è in programma ad Alba, sabato 31 agosto, a partire dalle ore 16.30, presso l’Impianto Sportivo Comunale “Renzo Saglietti”, in via Cesare Delpiano 1, alla presenza degli istruttori di entrambe le società.

L’intento dell’Area Calcio è quello di promuovere il calcio femminile giovanile sull’ampio territorio della Langa e del Roero, con il supporto e l’esperienza del Fossano Calcio Women. La società fossanese, infatti, legata alla Juventus in quanto scuola calcio bianconera, ad oggi, si presenta come l’unica realtà in provincia che opera prettamente in ambito giovanile.