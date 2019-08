Ad Alba prosegue l’opera di asfaltatura di alcune strade cittadine. Senza chiusure al traffico, da lunedì 26 agosto si procederà con il rifacimento del manto stradale in piazza Michele Ferrero, via Luigi Einaudi, corso Enotria, via Ognissanti (angolo via Pietro Ferrero) e via Miroglio. Dopodiché saranno asfaltati anche alcuni tratti stradali delle frazioni di Alba.