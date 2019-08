Prazzo: all’azienda agricola-agriturismo “Al Chersogno” si festeggia la raccolta delle patate (FOTO)

L’azienda agricola e l’agriturismo “Al Chersogno” di Daniele Landra, nella borgata Allemandi a San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira, domenica 1º settembre festeggia l’abbondante raccolta delle patate con la prima grande festa voluta anche per salutare la stagione estiva ormai quasi al termine e per dare il benvenuto all’autunno in arrivo.

Nella spettacolare area esterna della struttura, proprio di fronte alla maestosa cima alpina, dalle 12.30 alle 16 sarà possibile, arrivando in qualsiasi momento, pranzare con il menu “No Stop” a base di patate novelle bollite di diverse qualità, toma fresca, dolce e aioli: la tipica salsa occitana che ben si lega come sapore a quella del tubero.

Poi, a partire dalle 15.30, entrerà in scena ancora la tradizione occitana attraverso la musica acustica proposta da Sergio Berardo e il gruppo “La Quimera”. Il tutto a 15 euro, con la prenotazione consigliata telefonando al numero 328 0153284.

Inoltre, non compresa nel prezzo, sarà lanciata la birra “Chersogno” preparata appositamente per l’agriturismo dal birrificio Troll di Vernante utilizzando, tra gli ingredienti, alcuni prodotti dell’azienda agricola di Landra: l’antica varietà di canapa della Valle Maira, ora coltivata con le necessarie autorizzazioni e certificazioni, la segale e il miele.

Ci sarà un tavolo dove verranno distribuiti i piatti. Le persone potranno servirsi e in armonia con la Natura, come l’incantevole bellezza del luogo ispira, gustare i prelibati cibi ascoltando le note di Berardo e della sua band, chiacchierare, ballare e assaporare, insieme, le meraviglie del paesaggio. In caso di maltempo, è prevista un’alternativa al coperto.

“Quest’anno - dice Daniele - stiamo raccogliendo il doppio delle patate del 2018 e la qualità è ottima perché le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato. Siamo molto contenti. Era già da un po’ di tempo che pensavo ad organizzare una bella festa per condividere le soddisfazioni, ma anche i problemi di un’agricoltura che, sotto certi aspetti, soprattutto per la fatica a lavorare i campi, qualcuno definisce eroica. Ma, pur consapevole delle difficoltà che esistono, preferisco impegnare le mie energie nel costruire qualcosa al posto di lamentarmi per qualcos’altro. Usando l’arte di quanti hanno abitato nei secoli queste valli: quella dell’arrangiarsi, di fare al meglio ciò che offre il territorio”.

Cosa si attende dall’iniziativa? “Che ne esca una bella giornata conviviale, con l’obiettivo di farla diventare un appuntamento fisso a cavallo tra l’estate e l’autunno”.

La stagione turistica è andata bene? “Direi proprio di sì. Grazie al buon lavoro svolto dal Consorzio Turistico della Valle Maira e i suoi Uffici di Acceglio e Dronero le presenze sono state buone. Abbiamo messo tante strutture in rete: un sistema capace di migliorare l’offerta. Così come è importante la collaborazione tra le aziende che, in autunno, andremo ad incentivare ulteriormente. Sono stati puliti oltre 200 chilometri di sentieri: un altro lavoro importante per favorire l’escursionismo. Ed è stata prevista la navetta per raggiungere la Gardetta. Nel corso degli anni le persone ospiti in Valle la consigliano ai loro amici: quindi vuol dire che si sono trovate bene e per noi rappresenta una straordinaria soddisfazione oltre a un’opportunità per promuovere le nostre aziende”.