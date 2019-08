Cavallermaggiore, Strada Reale temporaneamente chiusa per il recupero di un mezzo pesante incidentato

E’ in corso in questi minuti e si protrarrà ancora per oltre un’ora la temporanea chiusura totale della Strada Reale, la Provinciale 165, interrotta in territorio di Cavallermaggiore per il recupero di un mezzo pesante ribaltatosi a bordo strada a seguito di un incidente avvenuto in mattinata.



Sul posto si sta lavorando con due autogru per la rimozione del veicolo, dopo che nelle scorse ore – soccorso il conducente, lievemente ferito e affidato alle cure del 118 – si è provveduto al recupero del carico trasportato, una partita di panettoni provenienti dalla Balocco di Fossano.



Sul posto, insieme ai tecnici del comparto Viabilità della Provincia, è presenta una pattuglia della Polizia locale di Cavallermaggiore, impegnata a deviare il traffico in arrivo da entrambe le provenienze.