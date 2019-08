Cuneo festeggia i 700 anni dell’Ospedale Santa Croce con una nuova edizione della camminata “Passi in Salute”

Prenderà il via domenica 8 settembre alle ore 9,30 con partenza dall’ingresso dell’Ospedale Santa Croce in via Bassignano la terza edizione di “Passi in salute”, la camminata non competitiva di circa 8 chilometri, che si snoderà in un percorso tra l’ospedale Santa Croce e il Carle (andata e ritorno).

Tre gli obiettivi fondamentali che si prefigge l’evento: creare aggregazione tra personale sanitario e cittadini, migliorare la salute facendo sport e soprattutto raccogliere fondi per finanziare l’attività del “Trauma Center” dell’ospedale.



L’iniziativa è organizzata dal S. Croce, in collaborazione con la Podistica Valle Grana e con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Commissione regionale Pari Opportunità Uomo Donna.



Novità di quest’anno un percorso dedicato a chi ha difficoltà motorie. "Abbiamo previsto – afferma Andrea Gallone, dipendente diversamente abile del Santa Croce e vicepresidente della Granda Waterpolo Ability, società sportiva di pallanuoto formata da atleti con disabilità - un percorso speciale di due chilometri che potrà essere effettuato da chiunque abbia una disabilità fisica, in quanto non prevede ostacoli di alcun genere e che si snoderà interamente su Cuneo centro".



"L’evento, che rientra tra quelli organizzati per celebrare i 700 anni del nostro ospedale, ci permetterà di stare insieme, medici infermieri e altri operatori sanitari, ma anche utenti e associazioni di volontariato, per rafforzare ancora di più il senso di appartenenza del territorio col proprio ospedale – afferma il direttore sanitario d’azienda Monica Rebora –. Festeggiando la nascita del Santa Croce ci siamo accorti come vi sia un forte legame tra l’ospedale e i cittadini cuneesi, e come questo si rafforzi grazie alla conoscenza reciproca e alla condivisione".



Altri appuntamenti previsti per festeggiare i 700 anni saranno la partita di calcio a ingresso gratuito tra dipendenti del Santa Croce e le glorie del Torino Football Club, che si terrà martedì 10 settembre alle ore 17.30 presso lo Stadio "Fratelli Paschiero" di Cuneo , e la mostra celebrativa “I luoghi e le cure: 700 anni dell’Ospedale di Santa Croce in Cuneo”, che verrà inaugurata il 12 settembre e sarà visibile fino al 27 ottobre presso Palazzo Santa Croce.



"Riteniamo importante promuovere queste iniziative – continua Rebora - perché ci consentono da un lato di ricordare i molteplici benefattori che hanno reso grande il nosocomio cuneese e dall’altro rimarcare e rafforzare il senso di appartenenza dell’ospedale alla comunità cuneese".



Maura Anfossi è responsabile del servizio di Psicologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle e del Trauma Center: “In questi anni il Trauma Center Psicologico ha offerto sostegno a centinaia di persone vittime di traumi di varia natura (gravi incidenti d’auto, violenze, lutti traumatici) e abbiamo dato supporto alle vittime dell’attentato terroristico di Nizza, di Barcellona, a persone coinvolte nel terremoto delle Marche (che risiedono nella nostra zona) e a un cospicuo gruppo di giovani presenti a Torino in piazza San Carlo durante la proiezione della partita Juve-Real Madrid. Abbiamo aiutato alcuni gruppi sportivi in occasione di incidenti montagna, collaboriamo con il Soccorso Alpino e accompagniamo regolarmente bambini e adolescenti per le visite protette presso il reparto di rianimazione. Ci occupiamo dei familiari in occasione di lutti traumatici come il suicidio o l’omicidio. Da quest’anno inoltre è stato attivato un protocollo con la Procura di Cuneo per fornire supporto psicologico durante interrogatori di soggetti fragili. Il nostro sogno è quello di mantenere vivo il Trauma Center dell’ospedale di Cuneo perché continui ad essere un luogo in cui chi si trova a vivere un evento altamente stressante possa ricevere un primo aiuto tempestivo e altamente qualificato. Per questo abbiamo bisogno di raccoglier fondi che ci consentano di proseguire l’attività fin qui intrapresa".



Quest’anno il costo dei pettorali è stato aumentato di 1 euro in relazione alle tante richieste di aiuto ricevute lo scorso anno. Il contributo servirà a sostenere la qualità del servizio offerto dal Trauma Center, permettendone una fruizione completa a chi ne abbia la necessità al di là della territorialità dell’intervento.



I pettorali (costo 6 euro, 5 per i dipendenti Asl e S. Croce e 4 per i bambini 0-12 anni) saranno in vendita da lunedì 26 agosto presso il Cral del S. Croce, il settimanale "La Guida", Stella Maris e il Podio Sport.