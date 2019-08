Il futuro delle nocciole in una tavola rotonda all'annuale fiera di Castagnole delle Lanze

Anche quest’anno la Confederazione italiana agricoltori avrà un ruolo di rilievo nel programma della Fiera della Nocciola di Castagnole Lanze che, giunta alla sua 160.ma edizione, si svolgerà per la prima volta in due giornate, quelle di domenica 25 e, nella sua veste tradizionale, di lunedì 26 agosto.

Proprio nella mattinata di lunedì si svolgerà, per l’organizzazione del Comune – sindaco Carlo Mancuso e Mario Coppa, assessore all’agricoltura – una Tavola rotonda sulle attualità e prospettive del mercato della nocciola.

Alla discussione parteciperanno, per la Cia, a testimonianza dell’impegno profuso dalla Confederazione per la valorizzazione e la crescita qualitativa del settore in questi ultimi anni, il presidente nazionale Dino Scanavino ed il vicepresidente regionale, nonché presidente provinciale dell’organizzazione, Alessandro Durando.

“Come sempre apprezzabile – afferma quest’ultimo – è l’iniziativa del Comune di Castagnole Lanze soprattutto alla luce del costante aumento delle superfici coltivate a noccioleto in Piemonte e di conseguenza delle produzioni. Una situazione che, in mancanza di oculata gestione delle qualità e delle quantità, potrebbe provocare nel giro di qualche anno sensibili riduzioni dei prezzi e in parte vanificare una grande opportunità produttiva ed economica per il comparto agricolo regionale”.

Alla Tavola rotonda parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Piero Mollea, titolare della “Pietro Marchisio” di Cortemilia, e un dirigente della Ferrero di Alba.

Al termine dell’incontro, le premiazioni dei due concorsi per la quantità e la qualità delle nocciole ed il sempre atteso annuncio della quotazione ufficiale delle nocciole.