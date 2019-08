Meteo, fine settimana ancora all’insegna dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi anche in pianura. Miglioramento da domenica

Una debole bassa pressione in quota manterrà condizioni di instabilità per tutto il weekend. Ci aspettano quindi rovesci e temporali sparsi soprattutto sulle zone alpine. Temperature in linea col periodo, in miglioramento da domenica.



Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione. Oggi e domani, venerdì 23 e sabato 24 agosto, avremo quindi cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi soprattutto oggi anche in pianura, tra Basso Piemonte e Liguria. Temperature massime in calo oggi e non oltre i 25/28°C, domani in leggera risalita. Minime stazionarie e sempre comprese tra 16 e 20° C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione settentrionale, rinforzi fino a moderati, localmente forti su Liguria centro-occidentale.



Da domenica 25 agosto miglioramento generale con residua instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature in rialzo almeno fino a martedì.



PREVISIONI LOCALI

